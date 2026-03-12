قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
فوِّل العربية وجرى.. القبض على المتهم بالهروب من بنزينة في البحيرة
العمل: إجازة القطاع الخاص من 19 إلى 23 مارس بمناسبة عيد الفطر
الدفاع الكويتية: عطل في بعض خطوط الكهرباء جراء التصدي للأهداف المعادية
ليه كدا؟ صدمة من روجينا بعد اكتشاف مقلب رامز ليفل الوحش
ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15
روجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها
توك شو

خالد أبو بكر عن أزمة سفينة "إيفر جيفن": مصر حصلت على تعويض مالي ضخم

كشف الإعلامي خالد أبو بكر عن الكواليس القانونية والتفاوضية التي صاحبت أزمة جنوح السفينة "إيفر جيفن" في قناة السويس، مؤكداً أن أنظار العالم بأسره وتجارة العالم الدولية كانت تترقب قدرة مصر على تجاوز هذه الأزمة وتعويم السفينة.

وأوضح خالد أبو بكر في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن العاملين بهيئة قناة السويس سطروا إنجازاً تاريخياً، حيث تمكنوا في غضون 6 أيام فقط من تحرير المجرى الملاحي وإعادة حركة الملاحة باستخدام إمكانيات وأفكار وعقول مصرية بنسبة 100%، متجاوزين واحدة من أعقد الأزمات الملاحية في العالم.

وأشار خالد أبو بكر إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لتولي الملف القانوني للأزمة لضمان حقوق الدولة المصرية، وأضاف أنه قاد جولات تفاوضية مع ملاك السفينة، وشركات التأمين، والأطراف المتضررة، ومختلف الجهات الدولية المعنية، والتي تكللت بالنجاح في الحصول على تعويض مالي ضخم لصالح مصر وهيئة قناة السويس.

واختتم خالد أبو بكر تصريحاته بالتأكيد على أن هذا النجاح القانوني تحقق مع الحفاظ في الوقت ذاته على استمرار العلاقات التجارية القوية والمثمرة مع الشركاء الأجانب وأصحاب الخطوط الملاحية وشركات التأمين، حيث انتهت الأزمة باحتفال يعكس نجاح الإدارة المصرية في التعامل مع الأزمة فنياً وقانونياً بشهادة الجميع.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

