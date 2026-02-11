قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خالد أبو بكر: تعيين الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع استند إلى مسيرة مهنية حافلة وإنجازات بارزة

الفريق أشرف سالم
الفريق أشرف سالم
محمود محسن

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعيين الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع جاء بعد تتبع دقيق لمسيرته المهنية وإنجازاته في الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأشار أبو بكر إلى أن الفريق أشرف سالم يُعد من أبرز القيادات العسكرية التي ركزت على تطوير نظم التدريب والقبول في الكليات العسكرية، وتحديث المناهج وتطوير مهارات الطلاب لتواكب النظم العسكرية الحديثة.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الفريق أشرف سالم تعاون مع عدد كبير من العسكريين في مصر وخارجها، بما في ذلك بعض الدول الأفريقية والعربية، كما أن له دورًا مهمًا في تنظيم الدورات التدريبية التي شارك فيها المدنيون أيضًا، ما يعكس سعة خبرته وقدرته على التواصل والتطوير على المستويات كافة.

وتابع، أن ترقيته إلى رتبة الفريق من قبل الرئيس السيسي تؤكد الثقة في قدراته القيادية، مشيرًا إلى الترحيب الكبير الذي حظي به من قبل العسكريين والمواطنين على حد سواء. واعتبر أبو بكر أن هذا التعيين يعكس حرص الدولة على تحديث الأداء العسكري والارتقاء بالقيادة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكد أن تولي الفريق أشرف سالم منصب القائد العام للقوات المسلحة يمثل مرحلة جديدة من التطوير والاحترافية في العمل العسكري المصري، مع ضمان التركيز على التدريب الأكاديمي والمهاري للطلاب العسكريين وفق أحدث النظم الحديثة.

الفريق أشرف سالم لأكاديمية العسكرية المصرية الكليات العسكرية الفريق أشرف

