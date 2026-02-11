خالد أبو بكر: تعيين الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع استند إلى مسيرة مهنية حافلة وإنجازات بارزة

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعيين الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع جاء بعد تتبع دقيق لمسيرته المهنية وإنجازاته في الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأشار أبو بكر إلى أن الفريق أشرف سالم يُعد من أبرز القيادات العسكرية التي ركزت على تطوير نظم التدريب والقبول في الكليات العسكرية، وتحديث المناهج وتطوير مهارات الطلاب لتواكب النظم العسكرية الحديثة.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الفريق أشرف سالم تعاون مع عدد كبير من العسكريين في مصر وخارجها، بما في ذلك بعض الدول الأفريقية والعربية، كما أن له دورًا مهمًا في تنظيم الدورات التدريبية التي شارك فيها المدنيون أيضًا، ما يعكس سعة خبرته وقدرته على التواصل والتطوير على المستويات كافة.

وتابع، أن ترقيته إلى رتبة الفريق من قبل الرئيس السيسي تؤكد الثقة في قدراته القيادية، مشيرًا إلى الترحيب الكبير الذي حظي به من قبل العسكريين والمواطنين على حد سواء. واعتبر أبو بكر أن هذا التعيين يعكس حرص الدولة على تحديث الأداء العسكري والارتقاء بالقيادة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكد أن تولي الفريق أشرف سالم منصب القائد العام للقوات المسلحة يمثل مرحلة جديدة من التطوير والاحترافية في العمل العسكري المصري، مع ضمان التركيز على التدريب الأكاديمي والمهاري للطلاب العسكريين وفق أحدث النظم الحديثة.