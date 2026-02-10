نحتاج إستراتيجية معلنة.. خالد أبو بكر: ضياء رشوان مطلع على تفاصيل وأوجاع المشهد الإعلامي

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ ضياء رشوان يظل هو نفسه بشخصيته المعروفة داخل الجماعة الصحفية والإعلامية، مؤكداً أنه لا يتعامل معه كلقب أو منصب، بل باعتباره شخصاً مطلعاً على تفاصيل وأوجاع المشهد الإعلامي من الداخل، وهو ما يشكل في رأيه حملاً ثقيلاً أكثر منه ميزة.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنه في حال كان المنصب قد أُسند إلى شخص آخر لاحتاج الأمر إلى وقت لشرح طبيعة الأزمات والتحديات، إلا أن ضياء رشوان لا يحتاج إلى ذلك، كونه قادماً من صميم الواقع الإعلامي. وأكد أن التوقعات منه مختلفة، وأن الحساب سيكون بالساعة وليس بالأيام، انتظاراً لنتائج فورية وتحركات ملموسة.

وشدد خالد أبو بكر على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة جولات واجتماعات ولقاءات واضحة، إلى جانب استراتيجية معلنة يتم تطبيقها على أرض الواقع. وأكد أن ثقته في شخص ضياء رشوان وأخلاقه لا تعني غياب التقييم الموضوعي لأدائه كوزير للإعلام، سواء كان هذا التقييم إيجابياً أو سلبياً، مشيراً إلى أن العمل العام لا يعرف المجاملة.