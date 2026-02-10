عماد الدين حسين: اختيار ضياء رشوان وزيرا للإعلام قرار موفق لخبراته المتنوعة وقدرته على إدارة الملف

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، ن التعديل الوزاري الأخير جاء بشكل متوافق مع التوقعات ولم يحمل مفاجآت كبيرة، باستثناء استحداث وزارة للإعلام، معتبرًا الخطوة إضافة مهمة.

وقال ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن اختيار ضياء رشوان وزيرا للإعلام قرار موفق نظرًا لخبراته المتنوعة وقدرته على إدارة الملف إعلاميًا داخليًا وخارجيًا.

وتابع عضو مجلس النواب، أن تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعكس اهتمام الدولة بإعطاء أولوية خاصة للملف الاقتصادي في المرحلة المقبلة.