وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
فوِّل العربية وجرى.. القبض على المتهم بالهروب من بنزينة في البحيرة
العمل: إجازة القطاع الخاص من 19 إلى 23 مارس بمناسبة عيد الفطر
الدفاع الكويتية: عطل في بعض خطوط الكهرباء جراء التصدي للأهداف المعادية
ليه كدا؟ صدمة من روجينا بعد اكتشاف مقلب رامز ليفل الوحش
ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15
روجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها
توك شو

جمال شعبان: بطارية القلب تشبه حبة العدس.. وتحافظ على نبض الحياة

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
البهى عمرو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن للقلب كهرباء، وأن الله سبحانه وتعالى أمن كهرباء القلب بتأمين معجز وعظيم، فعند النظر إلى القلب نجد في أعلى الأذين الأيمن مجموعة من الخلايا شكلها يشبه حبة العدس.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن هذه الحبة يكون حولها دهون، وتسمى بطارية القلب، وهي لها دور كبير في تنشيط كهرباء القلب.

وأشار إلى أن هذه الحبّة تعمل 100 ألف شحنة كهربائية حتى يعمل القلب 100 ألف دقة في اليوم، وفي حالة حدوث أي مشكلات في كهرباء القلب تعمل هذه البطارية وتغذي القلب، وأن هذا من فضل الله.

ولفت إلى أن بطارية كهرباء القلب تعمل بشكل مؤقت لحين عودة كهرباء القلب الطبيعية للعمل من جديد، ولذلك من يعاني من مشكلات في كهرباء القلب ينهج ولا يستطيع القيام بمهامه اليومية.

وأوضح أنه في حالة توقف البطارية الاحتياطية للقلب نجد أن كل خلية في البطين الأيمن والأيسر لديها القدرة على العمل كبِطارية احتياطية.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان معهد القلب القومي القلب

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

الزمالك

بعد خسارة الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

المسجد الأقصى

مجلس حكماء المسلمين يُدين إغلاق الاحتلال أبواب المسجد الأقصى في رمضان

سؤال الطفلة مريم

لماذا نأكل السمك وهو من الميتة؟ إمام مسجد السيدة زينب يجيب

سؤال الطفلة رحمة

ليه بعض الأطعمة محرمة؟ إمام مسجد السيدة زينب يجيب

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

محمد عادل إمام وميرنا جميل

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد