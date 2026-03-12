جمال شعبان: بطارية القلب تشبه حبة العدس.. وتحافظ على نبض الحياة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن للقلب كهرباء، وأن الله سبحانه وتعالى أمن كهرباء القلب بتأمين معجز وعظيم، فعند النظر إلى القلب نجد في أعلى الأذين الأيمن مجموعة من الخلايا شكلها يشبه حبة العدس.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن هذه الحبة يكون حولها دهون، وتسمى بطارية القلب، وهي لها دور كبير في تنشيط كهرباء القلب.

وأشار إلى أن هذه الحبّة تعمل 100 ألف شحنة كهربائية حتى يعمل القلب 100 ألف دقة في اليوم، وفي حالة حدوث أي مشكلات في كهرباء القلب تعمل هذه البطارية وتغذي القلب، وأن هذا من فضل الله.

ولفت إلى أن بطارية كهرباء القلب تعمل بشكل مؤقت لحين عودة كهرباء القلب الطبيعية للعمل من جديد، ولذلك من يعاني من مشكلات في كهرباء القلب ينهج ولا يستطيع القيام بمهامه اليومية.

وأوضح أنه في حالة توقف البطارية الاحتياطية للقلب نجد أن كل خلية في البطين الأيمن والأيسر لديها القدرة على العمل كبِطارية احتياطية.