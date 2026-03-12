حودة بندق: أغنيتي الأعلى حققت 250 مليون مشاهدة دون دفع إعلانات.. والدخل من المنصات جيد

كشف مطرب المهرجانات حودة بندق أن أغنيته الأعلى على يوتيوب وصلت إلى نحو 250 مليون مشاهدة، مشيرًا إلى أنه لم يدفع أي أموال للإعلانات أو الترويج المدفوع على قناته.

نسب مشاهدة كبيرة

وأوضح بندق خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» على قناة «النهار»، أن بعض الأعمال قد لا تحصد نسب مشاهدة كبيرة، وهو أمر طبيعي ضمن مسيرة أي فنان.

وأشار إلى أن حقوق المشاهدات الخاصة بهذه الأغاني لم تكن دائمًا من نصيبه، إذ تذهب أحيانًا إلى جهات أخرى، رغم أن العوائد المالية من المنصات الرقمية تعتبر جيدة.

الدخل من الحفلات والأفراح

وأضاف أن الدخل من الحفلات والأفراح يختلف حسب العمل والظروف، حيث يمكن أن تحقق أغنية واحدة عبر المنصات نحو 300 ألف دولار، بينما يصل أجر بعض الفنانين في الحفلة الواحدة إلى 400 ألف دولار، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه الأرقام يبقى هدفًا يسعى لتحقيقه مستقبلًا.

كما أكد حودة بندق أنه لا يسعى لتقليد أي فنان، لكنه يقدّر ويحترم عددًا من النجوم مثل تامر حسني، رامي صبري، وتامر عاشور، معربًا عن إعجابه بأعمالهم وإبداعهم الفني.