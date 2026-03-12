قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
رسائل الأطفال تحت المراقبة.. واتساب يطلق حسابات بإشراف أولياء الأمور
أحمد الشناوي: بيراميدز بطل القارة ومواجهة الجيش الملكي بوابة التتويج باللقب
بعد تهديدات مجتبى خامنئي .. ما البدائل المتاحة لمضيق هرمز ؟
اشتعال النار الرقمية.. قراصنة إيرانيون يزرعون الفوضى في إسرائيل والسعودية والكويت
توك شو

حودة بندق: أغنيتي الأعلى حققت 250 مليون مشاهدة دون دفع إعلانات.. والدخل من المنصات جيد

محمد البدوي

كشف مطرب المهرجانات حودة بندق أن أغنيته الأعلى على يوتيوب وصلت إلى نحو 250 مليون مشاهدة، مشيرًا إلى أنه لم يدفع أي أموال للإعلانات أو الترويج المدفوع على قناته. 

نسب مشاهدة كبيرة

وأوضح بندق خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» على قناة «النهار»، أن بعض الأعمال قد لا تحصد نسب مشاهدة كبيرة، وهو أمر طبيعي ضمن مسيرة أي فنان.

وأشار إلى أن حقوق المشاهدات الخاصة بهذه الأغاني لم تكن دائمًا من نصيبه، إذ تذهب أحيانًا إلى جهات أخرى، رغم أن العوائد المالية من المنصات الرقمية تعتبر جيدة. 

الدخل من الحفلات والأفراح 

وأضاف أن الدخل من الحفلات والأفراح يختلف حسب العمل والظروف، حيث يمكن أن تحقق أغنية واحدة عبر المنصات نحو 300 ألف دولار، بينما يصل أجر بعض الفنانين في الحفلة الواحدة إلى 400 ألف دولار، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه الأرقام يبقى هدفًا يسعى لتحقيقه مستقبلًا.

كما أكد حودة بندق أنه لا يسعى لتقليد أي فنان، لكنه يقدّر ويحترم عددًا من النجوم مثل تامر حسني، رامي صبري، وتامر عاشور، معربًا عن إعجابه بأعمالهم وإبداعهم الفني.

مطرب المهرجانات حودة بندق حودة بندق الدخل من الحفلات امي صبري

