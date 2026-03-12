حودة بندق يهاجم مسلم: لا صلح بيننا.. ولحن «يا أصفر» مسروق من أغنية لنبيل شعيل

كشف مطرب المهرجانات حودة بندق عن تعرضه لما وصفه بمحاولات إقصاء خلال مسيرته الفنية، مؤكدًا أن هناك من سعى لإبعاده عن الساحة الفنية من خلال إنفاق أموال بهدف تقليل ظهوره وعدم تواجده في المشهد الغنائي.

نصيبه الكافي من الاهتمام الإعلامي

وأوضح بندق، خلال لقائه في برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر على قناة «النهار»، أنه لم يحصل على نصيبه الكافي من الاهتمام الإعلامي، مشيرًا إلى أن ظهوره في وسائل الإعلام محدود ولا يحظى بالتغطية التي يستحقها، على حد تعبيره، مضيفًا أنه سمع الكثير من الشائعات والاتهامات خلال مشواره.

وتطرق خلال الحوار إلى الخلاف القائم بينه وبين مطرب المهرجانات مسلم، مؤكدًا أن سبب الخلاف بسيط للغاية ولا يستحق الحديث عنه، لكنه في الوقت نفسه شدد على رفضه فكرة الصلح معه.

كما كشف بندق تفاصيل تتعلق بأغنية «يا أصفر»، موضحًا أنها كانت في الأساس مشروع عمل مشترك بينه وبين مسلم، حيث كتب أحد الشعراء الجزء الخاص به، بينما تولى شخص آخر كتابة الجزء الثاني.

وأشار إلى أن اللحن الخاص بالجزء الذي قدمه مسلم في الأغنية مأخوذ من لحن قديم للفنان نبيل شعيل، مؤكدًا أن هذا الجزء من الأغنية مبني على اللحن نفسه.