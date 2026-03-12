قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
رسائل الأطفال تحت المراقبة.. واتساب يطلق حسابات بإشراف أولياء الأمور
أحمد الشناوي: بيراميدز بطل القارة ومواجهة الجيش الملكي بوابة التتويج باللقب
بعد تهديدات مجتبى خامنئي .. ما البدائل المتاحة لمضيق هرمز ؟
اشتعال النار الرقمية.. قراصنة إيرانيون يزرعون الفوضى في إسرائيل والسعودية والكويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حودة بندق يهاجم مسلم: لا صلح بيننا.. ولحن «يا أصفر» مسروق من أغنية لنبيل شعيل

حودة بندق
حودة بندق
محمد البدوي

كشف مطرب المهرجانات حودة بندق عن تعرضه لما وصفه بمحاولات إقصاء خلال مسيرته الفنية، مؤكدًا أن هناك من سعى لإبعاده عن الساحة الفنية من خلال إنفاق أموال بهدف تقليل ظهوره وعدم تواجده في المشهد الغنائي.

نصيبه الكافي من الاهتمام الإعلامي

وأوضح بندق، خلال لقائه في برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر على قناة «النهار»، أنه لم يحصل على نصيبه الكافي من الاهتمام الإعلامي، مشيرًا إلى أن ظهوره في وسائل الإعلام محدود ولا يحظى بالتغطية التي يستحقها، على حد تعبيره، مضيفًا أنه سمع الكثير من الشائعات والاتهامات خلال مشواره.

وتطرق خلال الحوار إلى الخلاف القائم بينه وبين مطرب المهرجانات مسلم، مؤكدًا أن سبب الخلاف بسيط للغاية ولا يستحق الحديث عنه، لكنه في الوقت نفسه شدد على رفضه فكرة الصلح معه.

كما كشف بندق تفاصيل تتعلق بأغنية «يا أصفر»، موضحًا أنها كانت في الأساس مشروع عمل مشترك بينه وبين مسلم، حيث كتب أحد الشعراء الجزء الخاص به، بينما تولى شخص آخر كتابة الجزء الثاني.

وأشار إلى أن اللحن الخاص بالجزء الذي قدمه مسلم في الأغنية مأخوذ من لحن قديم للفنان نبيل شعيل، مؤكدًا أن هذا الجزء من الأغنية مبني على اللحن نفسه.

حودة بندق مسلم مطرب المهرجانات حودة بندق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

محمود عبدالمنعم كهربا

لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

بالصور

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

ناي البرغوثي
ناي البرغوثي
ناي البرغوثي

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

اشرف زكي
اشرف زكي
اشرف زكي

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

فيديو

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد