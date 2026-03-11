حودة بندق: تامر حسني شهم وجدع.. وأحمد شيبة صوته مميز

أكد المطرب حودة بندق، أنه لا يقبل الألحان المجانية، مشددًا على أنه يفضل الغناء في فرح شعبي على الوقوف في كورال خلف الفنان هاني شاكر، رغم احترامه الشديد له، موضحًا أن الفرح الشعبي يمنحه مساحة أكبر للتواصل المباشر مع الجمهور.

وكشف حودة بندق، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، عن التعاون مع مطربين، أعرب عن تفضيله التعاون مع المطرب ويجز، موضحًا أنه يٌقدر مروان بابلو ويحب العمل معه، موضحًا أن ويجز يمثل صديقه الأقرب، مشيرًا إلى أنه يختار دائمًا الأخلاق والجدعنة والشهامة كمعايير رئيسية.

وتابع :«تامر حسني أخلاقه وطبته وجدعنته وشهمته، مروان موسى هو الجدعنة، وأحمد شيبة الجدعنة وطيبة القلب والصوت المميز، ومصطفى حجاج أخويا الكبير وبحبه كتير».