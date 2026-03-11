محمد موسى: مصطفى كامل يتعامل بحسم مع مخالفات مؤدي المهرجانات

أكد الإعلامي محمد موسى، أن نقابة الموسيقيين تتعامل بكل حسم مع أي أغانٍ خارجة يقدمها مؤدي المهرجانات، موضحًا أن هذا النهج قائم منذ تولي الفنان هاني شاكر مسؤولية النقابة، ومستمر الآن في عهد النقيب مصطفى كامل.

وأضاف محمد موسى، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مصطفى كامل جعل النقابة في مكان أفضل، مؤكدًا أنه لا يقبل أي كلمات خارجة.

ولفت إلى أن مصطفى كامل قام بتقنين أوضاع مؤدي المهرجانات حتى يكونوا تحت مظلة النقابة، ويتم محاسبة من يخالف قواعدها، ولذلك صدرت عقوبات بحق بعضهم، ومنهم من تم شطبه.

وأشار إلى أنه ضد ظهور مؤدي المهرجانات في الأعمال الفنية، لأن ذلك قد يكون له تأثير سلبي على الفن المصري.