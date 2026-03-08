تفاصيل ملتقى صناع المهرجانات الأفريقية بمهرجان الأقصر

صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أن المهرجان يقيم فى دورته الخامسة عشرة والتى ستقام فى الفترة من 29 مارس الجارى وحتى 4 أبريل، الملتقى الثانى لصناع المهرجانات بمشاركة صناع المهرجانات التالية "مهرجان فيسباكو من بوركينا فاسو، مهرجان قرطاج من تونس، مهرجان خريبكا من المغرب، مهرجانات متنوعة من جنوب افريقيا، مهرجان عنابة من الجزائر، مهرجان سينما المؤلف من المغرب، مهرجان دربن من جنوب افريقيا، مهرجان الجونة من مصر، مهرجان القاهرة من مصر، مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مهرجان بورسعيد، وبمشاركة ممثل عن قناة الجزيرة الوثائقية.

من جانبها أكدت المخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان والملتقى أن النسخة الثانية من الملتقى تأتى فى سياق تحولات تكنولوجية ورقمية قوية تؤثر على انتاج الأفلام وبرمجتها وكذلك تداولها فى المهرجانات وخاصة فى افريقيا والجنوب العالمى.

وأكدت: «من خلال هذه الدورة من الملتقى نطرح أفلام الذكاء الاصطناعى وماهيتها والى من ينسب الابداع الفعلى، للمخرج أم لفريق العمل أم التكنولوجيا والبرامج المستخدمة، والى أى مدى يمكن ان تضيع هوية الابداع الإنسانى الفردى والتميز وروح العمل الفنى».

كما يناقش الملتقى البرمجة للأفلام فى المهرجانات فى ظل المنصات الرقمية والبث اونلاين وتأثر المهرجانات بها بالإضافة للعديد من الموضوعات الأخرى.