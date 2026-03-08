الأعلى مشاهدة.. العوضي يحتفل بتصدر علي كلاي في اليوم الـ 18 من رمضان

يواصل الفنان احمد العوضي الجدل بنشر احصائيات عن احتلال علي كلا الاعلي مشاهد في الموسم الرمضاني ٢٠٢٧

ونشر العوضي صورة احصائية بانه الاعلي مشاهدة في رمضان عبر حسابه الشخصي فيس بوك وعلق قائلا :" الاعلي مشاهده والاكثر بحثا بفضل الله وبدعم اخواتي.

في السياق نفسه، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن أسفها لما وصفته بحالة التراشق والمهاترات غير اللائقة بين بعض النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات لا تليق بتاريخ وقيمة الفن المصري.

وقال البيان الصادر عن النقابة، إن الساحة الفنية تشهد في الفترة الأخيرة انصراف البعض إلى “معارك وهمية” هدفها خدمة الأنا والسعي وراء “التريند”، بدلاً من التركيز على تقديم أعمال فنية حقيقية تليق بتاريخ الفن المصري ومكانته.

وأكدت النقابة أن الجمهور وحده هو صاحب الحق في منح الألقاب للفنانين، وأن التاريخ الفني لا يُكتب بالتصنيفات الرقمية أو السباق خلف نسب المشاهدة، وإنما بالأثر الحقيقي الذي يتركه الفنان في وجدان الناس.