فن وثقافة

نكش في بعض.. أحمد العوضي يعلق على جدل الأعلى مشاهدة في رمضان

أحمد العوضي
أحمد العوضي

علق الفنان أحمد العوضي على حالة الجدل التي أثيرت حول الأعلى مشاهدة في الموسم الدرامي الرمضاني. 

وقال أحمد العوضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين: «اللي بيحصل بيني وبين زملائي ده نكش في بعض، وأنا بخاطب الناس اللي بتحبني وبقولهم أنا رقم 1، وفرحة نجاح المسلسل بتخلص يوم 30 رمضان». 

رد نقابة المهن التمثيلية 

في السياق نفسه، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن أسفها لما وصفته بحالة التراشق والمهاترات غير اللائقة بين بعض النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات لا تليق بتاريخ وقيمة الفن المصري.

وقال البيان الصادر عن النقابة، إن الساحة الفنية تشهد في الفترة الأخيرة انصراف البعض إلى “معارك وهمية” هدفها خدمة الأنا والسعي وراء “التريند”، بدلاً من التركيز على تقديم أعمال فنية حقيقية تليق بتاريخ الفن المصري ومكانته.

وأكدت النقابة أن الجمهور وحده هو صاحب الحق في منح الألقاب للفنانين، وأن التاريخ الفني لا يُكتب بالتصنيفات الرقمية أو السباق خلف نسب المشاهدة، وإنما بالأثر الحقيقي الذي يتركه الفنان في وجدان الناس.

وشدد البيان على أن تحويل المنصات الإعلامية ومواقع التواصل إلى ساحات لتصفية الحسابات الشخصية يمثل انحرافًا عن الدور الحقيقي للفنان باعتباره قدوة وصاحب رسالة، خاصة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التكاتف وتعزيز القيم الثقافية والفنية.

ودعت النقابة جميع الفنانين إلى الترفع عن الخلافات الشخصية والتوقف الفوري عن أي تراشق يسيء إلى صورة الفن المصري، مؤكدة أن الفنان يعد سفيرًا لثقافة بلده، وأن الحفاظ على مكانة الفن المصري مسؤولية مشتركة بين جميع العاملين في الوسط الفني.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الفن الحقيقي هو الذي تتراجع فيه “الأنا” أمام قيمة الإبداع، داعيًا الجميع إلى العمل معًا من أجل استعادة ريادة القوة الناعمة المصرية، وجعل الفن جسرًا للتنوير والبناء لا ساحة للخلاف والانقسام.

مسلسل علي كلاي 

وينافس الفنان أحمد العوضي في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، بمسلسل “علي كلاي”. 

تدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد الفنان أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكم سابق، يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب توليه إدارة دار أيتام.

وتتشابك حياة «علي» مع العديد من الصراعات والمشكلات مع منافسيه وأعدائه، التى لا تقتصر على العمل والتجارة فقط، بل تمتد إلى صراعات عاطفية فى أجواء رومانسية، تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى ، صفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.

أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي مسلسل علي كلاي مسلسلات رمضان

بالصور

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

