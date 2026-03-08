الأهلي يتعاقد مع الأمريكي زاك لوفتون لتدعيم فريق السلة حتى نهاية الموسم

أنهى نادي الأهلي اتفاقه مع اللاعب الأمريكي زاك لوفتون من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للرجال حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاءت الصفقة في إطار استعدادات الأهلي للمنافسة على بطولتي دوري السوبر المصري لكرة السلة، إلى جانب المشاركة في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL خلال النسخة المقبلة من البطولة القارية.

ويمتلك زاك لوفتون خبرات متعددة في عدد من الدوريات الدولية، حيث سبق له اللعب في صفوف نادي الحكمة اللبناني وقدم معه مستويات مميزة، إلى جانب خوضه تجارب احترافية في الدوريين المكسيكي والفلبيني.

كما خاض اللاعب تجربة في دوري التطوير التابع للدوري الأمريكي للمحترفين NBA G League، ما يمنحه خبرة كبيرة قد تفيد الفريق الأحمر خلال المنافسات المقبلة.

وكان الأهلي قد توصل في وقت سابق إلى اتفاق مع الأمريكي توني كار للانضمام إلى صفوف الفريق كمحترف أجنبي، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب تعذر وصول اللاعب إلى القاهرة نتيجة مشكلات متعلقة بالطيران.

ويواصل مسؤولو الأهلي العمل على تدعيم صفوف فريق السلة خلال الساعات المقبلة، حيث يسعى النادي لإبرام صفقات جديدة قبل غلق باب القيد الخاص ببطولة BAL 2026.

ويأمل الجهاز الفني للفريق في تجهيز قائمة قوية قادرة على المنافسة على لقب البطولة الإفريقية، إلى جانب مواصلة المشوار بقوة في بطولة الدوري المحلي خلال الموسم الجاري