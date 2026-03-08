قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس التعاون الخليجي يُطالب بدعم مشروع القرار الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتعاقد مع الأمريكي زاك لوفتون لتدعيم فريق السلة حتى نهاية الموسم

زاك لوفتون
زاك لوفتون

أنهى نادي الأهلي اتفاقه مع اللاعب الأمريكي زاك لوفتون من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للرجال حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاءت الصفقة في إطار استعدادات الأهلي للمنافسة على بطولتي دوري السوبر المصري لكرة السلة، إلى جانب المشاركة في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL خلال النسخة المقبلة من البطولة القارية.

ويمتلك زاك لوفتون خبرات متعددة في عدد من الدوريات الدولية، حيث سبق له اللعب في صفوف نادي الحكمة اللبناني وقدم معه مستويات مميزة، إلى جانب خوضه تجارب احترافية في الدوريين المكسيكي والفلبيني.

كما خاض اللاعب تجربة في دوري التطوير التابع للدوري الأمريكي للمحترفين NBA G League، ما يمنحه خبرة كبيرة قد تفيد الفريق الأحمر خلال المنافسات المقبلة.

وكان الأهلي قد توصل في وقت سابق إلى اتفاق مع الأمريكي توني كار للانضمام إلى صفوف الفريق كمحترف أجنبي، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب تعذر وصول اللاعب إلى القاهرة نتيجة مشكلات متعلقة بالطيران.

ويواصل مسؤولو الأهلي العمل على تدعيم صفوف فريق السلة خلال الساعات المقبلة، حيث يسعى النادي لإبرام صفقات جديدة قبل غلق باب القيد الخاص ببطولة BAL 2026.

ويأمل الجهاز الفني للفريق في تجهيز قائمة قوية قادرة على المنافسة على لقب البطولة الإفريقية، إلى جانب مواصلة المشوار بقوة في بطولة الدوري المحلي خلال الموسم الجاري

الأهلي زاك لوفتون الأمريكي زاك لوفتون فريق السلة دوري السوبر المصري لكرة السلة بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 86 ألف سلة غذائية ومساعدات إلى غزة

القومي للاتصالات

"القومي للاتصالات": حملة التوعية والتحذير من النصب الإلكتروني مستمرة

جانب من اللقاء

برنامج وللنساء نصيب يستعرض دعاء خليل الرحمن ولا تخزني يوم يُبعثون

بالصور

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

فيديو

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد