ضربة لمانشستر سيتي.. إيقاف جوارديولا مباراتين بعد مواجهة نيوكاسل

كشفت تقارير صحفية عن تعرض الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، لعقوبة الإيقاف مباراتين، بعد حصوله على الإنذار السادس خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز في المباراة بنتيجة 3-1، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي من البطولة.

وذكرت صحيفة Manchester Evening News أن الإيقاف سيطبق على مباراتي الفريق أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد، بينما لن يشمل نهائي كأس كاراباو المرتقب أمام أرسنال.

وجاء إنذار جوارديولا بعد اعتراضه على قرار الحكم عقب تدخل من كيران تريبيير ضد جيريمي دوكو، حيث طالب المدرب الإسباني باحتساب خطأ، لكن الحكم تجاهل الواقعة، ما دفعه للاعتراض بغضب والتلويح بذراعيه وإلقاء سترته، ليحصل على بطاقة صفراء.

وعلّق جوارديولا على العقوبة قائلاً: "سأقضي إجازة خلال المباريات التي لن يُسمح لي بالتواجد فيها على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "كانت مخالفة واضحة على جيريمي دوكو، لم أطلب بطاقة صفراء، لكن كان يجب احتساب الخطأ، ومن الطبيعي أن أدافع عن فريقي".