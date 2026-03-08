على خطى تريزيجيه.. زيزو يقترب من إنجاز تاريخي في الأهلي

يقترب أحمد سيد زيزو نجم الأهلي من تحقيق إنجاز تهديفي جديد في مسيرته الكروية، بعدما بات على بعد خطوات قليلة من الانضمام إلى قائمة اللاعبين الذين وصلوا إلى حاجز 100 هدف خلال مشوارهم مع الأندية.

ووصل رصيد زيزو إلى 97 هدفًا سجلها بقميص الأندية التي لعب لها طوال مسيرته الاحترافية، سواء في الدوري المصري أو خلال تجربته الاحترافية في أوروبا، ليصبح بحاجة إلى تسجيل ثلاثة أهداف فقط من أجل الوصول إلى الهدف رقم 100.

ويُعد الوصول إلى هذا الرقم محطة مهمة في مسيرة أي لاعب، حيث يعكس الاستمرارية والقدرة على المساهمة التهديفية مع الفرق التي مثلها خلال سنوات طويلة من المنافسات.

ويأتي اقتراب زيزو من هذا الإنجاز بعد فترة قصيرة من نجاح النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في الانضمام إلى نادي المائة هدف مع الأندية.

وكان تريزيجيه قد وصل إلى هذا الرقم مؤخرًا بعدما سجل هدفًا بقميص الأهلي في شباك المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليواصل كتابة فصل جديد في مسيرته الكروية.