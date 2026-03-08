قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
ضبط مخدرات بـ 71 مليون جنيه | مصرع عنصرين شديدي الخطورة وسقوط مافيا الكيف
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

السفر والتذاكر والإقامة.. هل يصبح مونديال 2026 للأثرياء ويفقد كأس العالم جماهيره؟

كأس العالم
كأس العالم

رغم كل التحديات يبقى حضور مباريات كأس العالم 2026 حلما يسعى إليه ملايين المشجعين حول العالم فالتواجد في مدرجات المونديال ومتابعة أفضل لاعبي العالم عن قرب يظل تجربة لا تضاهى بالنسبة لعشاق كرة القدم.

لكن في المقابل يطرح الواقع الاقتصادي للبطولة تساؤلات حول مدى قدرة الجماهير العادية على عيش هذه التجربة خاصة في ظل التكاليف المرتفعة التي قد ترافق الحدث من بدايته وحتى نهايته.

ومع اقتراب العد التنازلي لانطلاق البطولة يبقى السؤال الذي يشغل بال الكثيرين: هل سيظل المونديال حدثًا جماهيريًا مفتوحًا للجميع أم أن حضوره داخل الملاعب سيصبح امتيازًا يقتصر على القادرين ماليًا؟

ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى النسخة الأكثر توسعًا في تاريخ البطولة والتي ستقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ورغم الحماس الكبير الذي يحيط بالحدث الكروي الأهم عالميًا فإن النقاشات بين الجماهير لم تعد تقتصر على المنتخبات المرشحة للقب أو الملاعب المستضيفة بل امتدت إلى تساؤلات أوسع حول مدى قدرة المشجعين على ملاحقة البطولة داخل الملاعب في ظل التكاليف المتزايدة.

فالنسخة المقبلة من المونديال لا تبدو مجرد بطولة كروية عادية بل حدثًا عالميًا ضخمًا من حيث الحجم والتنظيم وعدد المباريات

وقال موقع "فوت ميركاتو "مع مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى يتوقع أن تشهد البطولة إقبالًا غير مسبوق من الجماهير وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف الحضور بدءًا من التذاكر وحتى السفر والإقامة والتنقل بين المدن.

مونديال بثلاث دول

يعد تنظيم بطولة كأس العالم 2026 في ثلاث دول مختلفة تجربة غير مسبوقة في تاريخ المونديال وهو ما يمنح البطولة طابعا عالميا واسع النطاق لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات لوجستية كبيرة على الجماهير.

فالمباريات ستقام في عدد كبير من المدن المتباعدة جغرافيا وهو ما يعني أن المشجع الذي يرغب في متابعة منتخب بلاده في أكثر من مباراة قد يجد نفسه مضطرا لقطع مسافات طويلة بين المدن.

وفي بعض الحالات قد يصبح السفر الجوي الداخلي الخيار الوحيد ما يضيف تكاليف إضافية على ميزانية الرحلة.

هذا التوزيع الجغرافي الواسع قد يجعل تجربة متابعة المونديال مختلفة تمامًا عن النسخ السابقة حيث كانت البطولة غالبًا تقام داخل دولة واحدة ما يسهّل على الجماهير التنقل بين المدن.

التذاكر ليست المشكلة الوحيدة

غالبا ما ينظر المشجعون إلى أسعار التذاكر باعتبارها التحدي الأكبر لحضور مباريات كأس العالم لكن الواقع يشير إلى أن التكاليف المحيطة بالبطولة قد تكون أكثر تأثيرًا على ميزانية الجماهير.

فإلى جانب التذاكر هناك مجموعة من النفقات الأخرى التي قد ترفع التكلفة الإجمالية بشكل كبير مثل أسعار الفنادق التي تشهد عادة ارتفاعًا ملحوظًا مع اقتراب البطولات الكبرى بالإضافة إلى تكاليف النقل داخل المدن والطعام والخدمات المختلفة المرتبطة بحضور المباريات.

كما أن بعض التفاصيل الصغيرة نسبيًا قد تتحول إلى نفقات إضافية غير متوقعة مثل رسوم مواقف السيارات بالقرب من الملاعب والتي قد تصل في بعض المدن إلى مبالغ مرتفعة خلال أيام المباريات.

توسع البطولة يضاعف الطلب

قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتنظيم أول نسخة من المونديال بمشاركة 48 منتخبًا يمثل خطوة تاريخية في مسار البطولة لكن هذا التوسع يحمل معه تأثيرات اقتصادية واضحة على تجربة الجماهير.

فزيادة عدد المنتخبات تعني زيادة عدد المباريات وبالتالي ارتفاع الطلب على التذاكر والخدمات السياحية المرتبطة بالبطولة ومع تدفق الجماهير من مختلف أنحاء العالم إلى المدن المستضيفة تصبح الأسعار أكثر عرضة للارتفاع نتيجة الطلب الكبير.

هذا الواقع قد يجعل المنافسة على حضور المباريات لا تقل صعوبة عن المنافسة داخل الملعب حيث يسعى ملايين المشجعين للحصول على فرصة مشاهدة فرقهم المفضلة عن قرب.

تجربة جماهيرية مختلفة 

لطالما ارتبطت بطولة كأس العالم بأجوائها الجماهيرية الفريدة التي تجمع المشجعين من ثقافات مختلفة داخل الملاعب ولكن النسخة المقبلة قد تقدم تجربة مختلفة إلى حد ما.

فبين المسافات الطويلة بين المدن وارتفاع تكاليف السفر والإقامة قد يجد العديد من المشجعين أنفسهم مضطرين لتقليل عدد المباريات التي يمكنهم حضورها أو الاكتفاء بالبقاء في مدينة واحدة طوال البطولة.

وبالنسبة للجماهير القادمة من خارج القارة الأمريكية قد تتحول رحلة المونديال إلى مشروع سفر كبير يتطلب تخطيطًا ماليًا مسبقًا خاصة لمن يرغب في حضور أكثر من مباراة.

مباريات كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 المونديال عشاق كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

الإيطالي ماركو جويدا

جويدا حكما لمباراة برشلونة ضد نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

عمر الساعي

موقف الأهلي من طلب المصري بضم عمر الساعي نهائيًا

بالصور

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟
ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟
ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟

فيديو

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد