موقف الأهلي من طلب المصري بضم عمر الساعي نهائيًا

قرر مسؤولو النادي الأهلي تأجيل الرد على العرض المقدم من نادي المصري البورسعيدي لضم لاعب الوسط عمر الساعي بشكل نهائي، بعد انتهاء فترة إعارته مع الفريق البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار إدارة القلعة الحمراء بعد توصية من المدير الفني للفريق الدنماركي ييس توروب، الذي طلب تأجيل حسم أي ملفات تخص اللاعبين المعارين أو العروض المقدمة للاعبي الفريق لحين تقييمهم بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

ويرغب توروب في متابعة مستوى جميع اللاعبين المعارين في الأندية الأخرى، ومن بينهم عمر الساعي، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبلهم مع الفريق، سواء بعودتهم إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل أو الموافقة على بيعهم بشكل نهائي.

ويعد عمر الساعي أحد اللاعبين الذين يسعى الجهاز الفني لمتابعة مستواهم بدقة خلال فترة الإعارة، خاصة في ظل رغبة المدرب الدنماركي في تحديد احتياجات الفريق بشكل واضح قبل بداية الموسم الجديد.

على جانب آخر، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين على استاد الكلية الحربية، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، قبل أن يعلن المدير الفني قائمة المباراة التي ستدخل معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق القاهرة استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

عودة محمد هاني لقائمة الأهلي

ومن المنتظر أن تشهد قائمة الأهلي عودة الظهير الأيمن محمد هاني، بعد غيابه عن مباراة المقاولون العرب الماضية التي نجح خلالها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الجهاز الفني قد فضل منح اللاعب راحة في المباراة الماضية بسبب شكواه من إجهاد عضلي، وذلك لتجنب تفاقم الإصابة وضمان جاهزيته للمباريات المقبلة.

توروب يعالج أخطاء الدفاع قبل المرحلة الحاسمة

وفي الوقت نفسه، عقد ييس توروب عدة جلسات مع لاعبي الفريق خلال الأيام الماضية من أجل معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة، خاصة على المستوى الدفاعي.

ويعمل الجهاز الفني على تحسين التنظيم الدفاعي للفريق بعد استقبال عدد من الأهداف خلال مباريات الدوري، إلى جانب معالجة مشكلة إهدار الفرص أمام المرمى، والتي تسببت في صعوبة بعض المباريات رغم تفوق الأهلي خلالها.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن خلال الفترة الحالية، من أجل مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، خاصة مع اقتراب انطلاق المرحلة الحاسمة من المسابقة