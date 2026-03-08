قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط مخدرات بـ 71 مليون جنيه | مصرع عنصرين شديدي الخطورة وسقوط مافيا الكيف
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف الأهلي من طلب المصري بضم عمر الساعي نهائيًا

عمر الساعي
عمر الساعي
محمد سمير

قرر مسؤولو النادي الأهلي تأجيل الرد على العرض المقدم من نادي المصري البورسعيدي لضم لاعب الوسط عمر الساعي بشكل نهائي، بعد انتهاء فترة إعارته مع الفريق البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار إدارة القلعة الحمراء بعد توصية من المدير الفني للفريق الدنماركي ييس توروب، الذي طلب تأجيل حسم أي ملفات تخص اللاعبين المعارين أو العروض المقدمة للاعبي الفريق لحين تقييمهم بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

ويرغب توروب في متابعة مستوى جميع اللاعبين المعارين في الأندية الأخرى، ومن بينهم عمر الساعي، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبلهم مع الفريق، سواء بعودتهم إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل أو الموافقة على بيعهم بشكل نهائي.

ويعد عمر الساعي أحد اللاعبين الذين يسعى الجهاز الفني لمتابعة مستواهم بدقة خلال فترة الإعارة، خاصة في ظل رغبة المدرب الدنماركي في تحديد احتياجات الفريق بشكل واضح قبل بداية الموسم الجديد.

على جانب آخر، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين على استاد الكلية الحربية، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، قبل أن يعلن المدير الفني قائمة المباراة التي ستدخل معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق القاهرة استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

عودة محمد هاني لقائمة الأهلي

ومن المنتظر أن تشهد قائمة الأهلي عودة الظهير الأيمن محمد هاني، بعد غيابه عن مباراة المقاولون العرب الماضية التي نجح خلالها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الجهاز الفني قد فضل منح اللاعب راحة في المباراة الماضية بسبب شكواه من إجهاد عضلي، وذلك لتجنب تفاقم الإصابة وضمان جاهزيته للمباريات المقبلة.

توروب يعالج أخطاء الدفاع قبل المرحلة الحاسمة

وفي الوقت نفسه، عقد ييس توروب عدة جلسات مع لاعبي الفريق خلال الأيام الماضية من أجل معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة، خاصة على المستوى الدفاعي.

ويعمل الجهاز الفني على تحسين التنظيم الدفاعي للفريق بعد استقبال عدد من الأهداف خلال مباريات الدوري، إلى جانب معالجة مشكلة إهدار الفرص أمام المرمى، والتي تسببت في صعوبة بعض المباريات رغم تفوق الأهلي خلالها.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن خلال الفترة الحالية، من أجل مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، خاصة مع اقتراب انطلاق المرحلة الحاسمة من المسابقة

الأهلي عمر الساعي المصري توروب الجهاز الفني للأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

ترشيحاتنا

المتهمين

ضبط 3 من قائدي السيارات للسير عكس الاتجاه في الشرقية

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اختلاق مسجل خطر واقعة تواطؤ بكفر الشيخ

صورة

الداخلية تواصل إجراءات التيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات الشرطية

بالصور

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟
ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟
ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟

فيديو

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد