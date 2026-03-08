بعد الحرب الإيرانية.. قطر تحدد مصير نهائي كأس الفيناليسما بين إسبانيا والأرجنتين

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن آخر التطورات المتعلقة بإقامة نهائي كأس الفيناليسما بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، بطل أوروبا وبطل كأس العالم 2022، والمقرر على ملعب لوسيل في الدوحة يوم 27 مارس الجاري.

وأوضحت صحيفة «الشرق» القطرية أن القرار النهائي بشأن إقامة اللقاء في الدوحة سيتم اتخاذه رسميًا بعد غد الثلاثاء، وفقًا للتطورات الأمنية الراهنة في منطقة الخليج وقطر بشكل خاص، وذلك لمنح الجهات المنظمة الوقت الكافي لاتخاذ كافة الترتيبات، بما في ذلك خيار نقل المباريات خارج الدوحة إذا اقتضت الظروف.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن مواجهة الفيناليسما، كما لم يتم حسم مصير إقامة اللقاء في ظل التصعيد العسكري الإيراني والتوترات الأمنية المرتبطة به، والتي تهدد إمكانية تنظيم أي فعالية رياضية، بما في ذلك بطولات كرة القدم المحلية.

وأضافت الصحيفة أن الاتحادات الأوروبية «يويفا»، وأمريكا الجنوبية «الكونميبول»، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ما زالت على تواصل مع السلطات القطرية للتوصل إلى قرار نهائي بشأن المباراة، على أن يتم الإعلان عنه رسميًا خلال اليومين القادمين.

ومن المقرر أن يشهد مهرجان قطر لكرة القدم إقامة عدة مباريات ودية ضمن فعالياته، أبرزها مواجهة قطر والأرجنتين المقررة يوم 31 مارس الجاري، وذلك في إطار استعدادات المنتخبات للمشاركة في كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.