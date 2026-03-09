يوم المرأة العالمي..رسالة تقدير لمحاربات السرطان على شجاعهتن في محاربة المرض

في لفتة إنسانية تعكس التقدير لقوة المرأة وقدرتها على مواجهة التحديات تم تنظيم احتفالية خاصة لتكريم عدد من السيدات المتعافيات من سرطان الثدي .

تكريم المتعافيات من السرطان

جاءت الاحتفالية داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر حيث جرى تكريم السيدات المتعافيات اللاتي خضن رحلة علاج صعبة بكل شجاعة وإصرار واستطعن التغلب على المرض ليصبحن نموذجًا حيًا للقوة والإرادة ورسالة دعم لكل مريضة تخوض نفس التجربة.

وأكد الفريق الطبي للمستشفي أن الاحتفاء بالمتعافيات من سرطان الثدي في هذه المناسبة العالمية يحمل رسالة تقدير لكل امرأة واجهت المرض بشجاعة مشيرين إلى أن قصص التعافي تمثل مصدر إلهام كبير للمرضى، وتعزز الأمل في إمكانية الشفاء بفضل الإرادة القوية والعلاج والدعم الطبي والنفسي المتكامل

وقال محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان أن المستشفى يواصل جهوده في تقديم خدمات علاجية متكاملة لمرضى الأورام بالمجان مع الحرص على توفير أحدث بروتوكولات العلاج والرعاية الصحية إلى جانب الدعم النفسي والمعنوي للمرضى وأسرهم بما يسهم في رفع نسب التعافي وتحسين جودة حياة المرضى

واختُتمت الاحتفالية برسالة تقدير لكل امرأة تحارب المرض بشجاعة مؤكدين أن المتعافيات من سرطان الثدي يمثلن نموذجا حقيقيًا للأمل والقوة وأن دعم المرأة في رحلتها مع العلاج يظل مسئولية إنسانية ومجتمعية مشتركة