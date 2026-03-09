إزالة 10 حالات تعدٍ خلال حملة مكبرة بكفر الشيخ| صور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، اليوم، تنفيذ إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ وتعليمات المهندس السيد حمزة رئيس المركز والمدينة، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أشكاله والتصدي للتعديات على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدٍ في المهد.

وأسفرت جهود لجنة الإزالات برئاسة رئيس المركز والمدينة، عن تنفيذ إزالة 10 حالات تعدٍ على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن موجة الإزالات الـ 28.

وفي سياق متصل، شدد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي للبناء المخالف وإزالة التعديات في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.