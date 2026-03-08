محمد زكريا وصيفًا لبطولة نيوزيلندا المفتوحة للإسكواش

حقق البطل المصري الصاعد محمد زكريا المركز الثاني في بطولة نيوزيلندا المفتوحة للإسكواش، التي استضافتها نيوزيلندا خلال الفترة من 3 إلى 8 مارس الجاري، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 82 ألف دولار، ضمن فئة البطولات الفضية.

وخسر زكريا، المصنف التاسع عالميًا، المباراة النهائية أمام النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميًا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-7، 11-2، 11-5، في مباراة فرض خلالها اللاعب النيوزيلندي سيطرته ليحسم اللقب لصالحه.

وشهدت البطولة مشاركة خمسة لاعبين من مصر، حيث شارك في منافسات الرجال كل من محمد زكريا ومصطفى السرتي، بينما شاركت في منافسات السيدات كل من سلمى هاني ونور هيكل وهيا علي.

في سياق متصل، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر مارس الجاري، حيث واصل الثنائي المصري مصطفى عسل وهانيا الحمامي تصدرهما لقائمتي الرجال والسيدات.

كما شهد التصنيف تقدم محمد زكريا مركزًا ليصل إلى المركز التاسع عالميًا ضمن قائمة أفضل عشرة لاعبين في العالم، متفوقًا على الإنجليزي محمد الشوربجي، في خطوة تعكس تطور مستواه خلال الفترة الأخيرة.