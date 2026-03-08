الشناوي يقترب من العودة لحراسة مرمى الأهلي أمام طلائع الجيش

اقترب الحارس الدولي محمد الشناوي من العودة لحراسة مرمى الأهلي خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني للفريق على عودة الشناوي للتشكيل الأساسي في المباراة المقبلة، ضمن سياسة التدوير بينه وبين الحارس مصطفى شوبير.

ومن المنتظر أن يتم حسم هوية الحارس الأساسي للفريق بشكل نهائي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة.



موعد مباراتي الأهلي والترجي

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الذهاب على ملعب ملعب رادس في تونس، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الأحد 15 مارس بتوقيت القاهرة.

في المقابل، تقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساءً، لكنها ستقام دون حضور جماهيري للأهلي تنفيذًا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمعاقبة جماهير النادي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات.