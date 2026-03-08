قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
رياضة

الشناوي يقترب من العودة لحراسة مرمى الأهلي أمام طلائع الجيش

الشناوي وشوبير
الشناوي وشوبير
محمد سمير

اقترب الحارس الدولي محمد الشناوي من العودة لحراسة مرمى الأهلي خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني للفريق على عودة الشناوي للتشكيل الأساسي في المباراة المقبلة، ضمن سياسة التدوير بينه وبين الحارس مصطفى شوبير.

ومن المنتظر أن يتم حسم هوية الحارس الأساسي للفريق بشكل نهائي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة.
 

موعد مباراتي الأهلي والترجي

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الذهاب على ملعب ملعب رادس في تونس، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الأحد 15 مارس بتوقيت القاهرة.

في المقابل، تقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساءً، لكنها ستقام دون حضور جماهيري للأهلي تنفيذًا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمعاقبة جماهير النادي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات.

الشناوي الأهلي حراسة مرمى الأهلي طلائع الجيش الأهلي والترجي

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

هاني شاكر

نادية مصطفى: هاني شاكر فى العناية المركزة ولم يفقد الوعي.. خاص

مسلسل النص التاني

مواجهة مفاجئة بين أحمد رضوان وأحمد أمين في النص التاني

غلاف الكتاب

شاكر عبد الحميد يفتح أبواب سيكولوجية التذوق الفني في إصدار جديد لـ«هيئة الكتاب»

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية "نرجس"

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

