موعد عودة محمد هاني لقائمة الأهلي وتطورات إصابته

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي على عودة الظهير الأيمن محمد هاني للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش.

وكان اللاعب قد غاب عن مواجهة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب بسبب شكواه من إجهاد عضلي، فضل الجهاز الفني على إثره منحه الراحة لتفادي تفاقم الإصابة.

وتأتي عودة محمد هاني لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق قبل المواجهة المرتقبة في الدوري.

موعد مباراتي الأهلي والترجي

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الذهاب على ملعب ملعب رادس في تونس، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الأحد 15 مارس بتوقيت القاهرة.

في المقابل، تقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساءً، لكنها ستقام دون حضور جماهيري للأهلي تنفيذًا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمعاقبة جماهير النادي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات.