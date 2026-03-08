حال الخسارة من مانشستر سيتي.. هل يضحي ريال مدريد بمشروعه بإقالة أربيلوا؟

يبدو أن نادي ريال مدريد يعيش واحدة من أكثر لحظات موسمه حساسية حيث يقف الفريق الملكي بين ضغط الإصابات وتحديات المنافسة المحلية والأوروبية في وقت واحد.

فقبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يخوض الفريق معركة أخرى داخلية تتعلق بقدرته على الصمود في أصعب مراحل الموسم.

ورغم الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوف الفريق نجح النادي الملكي في تحقيق انتصار درامي على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني بفضل هدف قاتل في اللحظات الأخيرة أعاد التأكيد على قدرة الفريق على النجاة حتى في أصعب الظروف.

في مواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق تمكن فيديريكو فالفيردي من إنقاذ فريقه بهدف قاتل في الدقيقة 94 ليمنح ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة تبقيه في قلب الصراع على لقب الدوري الإسباني خلف برشلونة بفارق نقطة واحدة فقط.

هذا الفوز لم يكن مجرد ثلاث نقاط بل رسالة واضحة بأن الفريق ما زال قادرا على المنافسة رغم الظروف الصعبة التي تحيط به خصوصا في ظل الغيابات العديدة التي ضربت تشكيلته الأساسية.

أزمة إصابات تضرب الفريق

دخل المدرب ألفارو أربيلوا المباراة وهو يفتقد عدداً كبيراً من لاعبي الفريق الأول حيث غاب نحو عشرة لاعبين لأسباب مختلفة بين الإصابات والإيقافات.

وكان أبرز الغائبين عن المواجهة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام إلى جانب هداف الفريق الفرنسي كيليان مبابي حيث يخضع كلاهما لبرنامج علاجي خارج إسبانيا بإشراف الطاقم الطبي للنادي.

وتشير التوقعات إلى أن مشاركة بيلينجهام في المواجهة الأوروبية المرتقبة تبدو صعبة بينما تظل فرص لحاق مبابي بالمباراة ضعيفة أيضا وهو ما يزيد من تعقيد مهمة الجهاز الفني قبل المواجهة الكبرى.

تفاصيل صنعت الفارق

ورغم الظروف الصعبة نجح الجهاز الفني في استغلال إحدى نقاط الضعف في دفاع سيلتا فيجو فقد جاءت أولى أهداف المباراة عبر أوريلين تشواميني بعد ركلة ركنية نفذت بطريقة مدروسة.

ولا حظ الجهاز الفني خلال التحليل المسبق تمركز عدد كبير من لاعبي سيلتا داخل منطقة الست ياردات مع وجود لاعبين آخرين حول منطقة الجزاء وهو ما دفع المدرب إلى تصميم حركة قصيرة أثناء تنفيذ الركنية لخلق مساحة للتسديد وهو ما نجح فيه اللاعب الفرنسي ليمنح فريقه التقدم.

رسائل من أربيلوا

بعد نهاية اللقاء لفت المدرب أربيلوا الانتباه بتصريح أثار الكثير من التساؤلات عندما تحدث عن سعادته بـ"اللاعبين الذين حضروا لدعم الفريق في هذه الظروف الصعبة".

وبحسب تقارير إعلامية فإن هذه الكلمات قد تحمل رسالة غير مباشرة لبعض اللاعبين الغائبين في الوقت الذي حرص فيه المدرب على الإشادة بعدد من العناصر التي دعمت الفريق رغم معاناتها من مشكلات بدنية مثل داني كارفاخال وراؤول أسينسيو.

أخطاء دفاعية

في المقابل لم تخل المباراة من لحظات صعبة بالنسبة للفريق الملكي خصوصًا بعد الخطأ الدفاعي الذي تسبب في هدف التعادل.

وتعرض المدافع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لانتقادات بعد تجاوزه بسهولة من قبل اللاعب ويليوت سفيدبرج الذي مرر كرة حاسمة إلى المهاجم بورخا إجليسياس ليسجل هدف التعادل.

ورغم وجود كارفاخال على مقاعد البدلاء فضل أربيلوا الاعتماد على أرنولد بينما قرر الدفع بالمدافع الفرنسي فيرلاند ميندي أساسياً بعد فترة غياب طويلة وهو قرار وصفه المدرب لاحقاً بأنه كان "مخاطرة ضرورية".

اختبار أوروبي قد يحدد مصير الموسم

ورغم الدعم الذي يحظى به أربيلوا حالياً من إدارة النادي فإن مستقبله يبقى مرتبطاً بشكل كبير بالنتائج التي سيحققها الفريق خلال الأشهر المقبلة.

فالنادي الملكي يضع بطولة دوري أبطال أوروبا على رأس أولوياته خاصة في ظل رغبة رئيس النادي فلورنتينو بيريز في مواصلة الهيمنة الأوروبية.

لكن الطريق نحو اللقب لن يكون سهلاً إذ يبدأ ريال مدريد مشواره في الأدوار الإقصائية بمواجهة قوية أمام مانشستر سيتي قبل احتمال مواجهة بايرن ميونخ في ربع النهائي وربما باريس سان جيرمان في نصف النهائي.