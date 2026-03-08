قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
السفر والتذاكر والإقامة.. هل يصبح مونديال 2026 للأثرياء ويفقد كأس العالم جماهيره؟
مرموش يطلق إنذارا في أوروبا.. 4 أسلحة تقلق ريال مدريد قبل صدام الأبطال

أمينة الدسوقي

قاد النجم عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوز مستحق على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت.

مرموش يطلق إنذارا في أوروبا

وخطف المهاجم عمر مرموش الأضواء بعدما سجل هدفين قاد بهما فريقه للانتصار، ليواصل تفوقه اللافت أمام نيوكاسل، الفريق الذي تحول إلى ضحية مفضلة له بعدما رفع رصيده إلى سبعة أهداف في شباكه.

ويأتي هذا التألق قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع مانشستر سيتي مع ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، وهي المباراة التي قد تشهد دورا حاسما للنجم المصري.

 4 أسلحة تقلق ريال مدريد قبل صدام الأبطال

وفيما يلي أبرز الأسلحة التي تجعل عمر مرموش مصدر قلق كبير للفريق الملكي.

السرعة سلاح الانطلاق خلف الدفاع

يعرف مرموش بسرعته الكبيرة وقدرته على الانطلاق في المساحات خلف المدافعين، وهو ما يمنحه أفضلية واضحة في الهجمات المرتدة والكرات الطويلة.

ومع اعتماد ريال مدريد على دفاع متقدم نسبيا، قد تصبح سرعة مرموش عاملا حاسما في استغلال المساحات وتهديد مرمى الفريق الإسباني.

التسديد البعيد دقة وقوة في اللحظة المناسبة

يمتلك النجم عمر مرموش قدرة مميزة على التسديد من خارج منطقة الجزاء، حيث سجل عدة أهداف بهذه الطريقة سواء في الدوري الألماني أو الإنجليزي.

وتشكل هذه المهارة سلاحا مهما لمانشستر سيتي، خاصة في المباريات الكبيرة التي يصعب فيها اختراق الدفاعات المنظمة.

الضربات الثابتة تهديد دائم

من بين أبرز نقاط قوة مرموش أيضا إجادته تنفيذ الكرات الثابتة، سواء عبر التسديد المباشر أو إرسال الكرات الخطرة داخل منطقة الجزاء.

ولهذا سيكون على لاعبي ريال مدريد تجنب ارتكاب الأخطاء بالقرب من منطقة الجزاء، لأن أي فرصة قد تتحول إلى هدف عبر قدم المهاجم المصري.

ثقة كبيرة ومستوى متصاعد

يعيش مرموش فترة مميزة في الأسابيع الأخيرة، بعدما استعاد بريقه وقدم مستويات قوية جعلته يحظى بثقة مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

وتبدو مواجهة ريال مدريد فرصة مثالية للنجم المصري لمواصلة التألق، وربما تثبيت مكانه في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي في أهم مراحل الموسم.

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

