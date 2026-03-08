مرموش يطلق إنذارا في أوروبا.. 4 أسلحة تقلق ريال مدريد قبل صدام الأبطال

قاد النجم عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوز مستحق على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت.

مرموش يطلق إنذارا في أوروبا

وخطف المهاجم عمر مرموش الأضواء بعدما سجل هدفين قاد بهما فريقه للانتصار، ليواصل تفوقه اللافت أمام نيوكاسل، الفريق الذي تحول إلى ضحية مفضلة له بعدما رفع رصيده إلى سبعة أهداف في شباكه.

ويأتي هذا التألق قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع مانشستر سيتي مع ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، وهي المباراة التي قد تشهد دورا حاسما للنجم المصري.

4 أسلحة تقلق ريال مدريد قبل صدام الأبطال

وفيما يلي أبرز الأسلحة التي تجعل عمر مرموش مصدر قلق كبير للفريق الملكي.

السرعة سلاح الانطلاق خلف الدفاع

يعرف مرموش بسرعته الكبيرة وقدرته على الانطلاق في المساحات خلف المدافعين، وهو ما يمنحه أفضلية واضحة في الهجمات المرتدة والكرات الطويلة.

ومع اعتماد ريال مدريد على دفاع متقدم نسبيا، قد تصبح سرعة مرموش عاملا حاسما في استغلال المساحات وتهديد مرمى الفريق الإسباني.

التسديد البعيد دقة وقوة في اللحظة المناسبة

يمتلك النجم عمر مرموش قدرة مميزة على التسديد من خارج منطقة الجزاء، حيث سجل عدة أهداف بهذه الطريقة سواء في الدوري الألماني أو الإنجليزي.

وتشكل هذه المهارة سلاحا مهما لمانشستر سيتي، خاصة في المباريات الكبيرة التي يصعب فيها اختراق الدفاعات المنظمة.

الضربات الثابتة تهديد دائم

من بين أبرز نقاط قوة مرموش أيضا إجادته تنفيذ الكرات الثابتة، سواء عبر التسديد المباشر أو إرسال الكرات الخطرة داخل منطقة الجزاء.

ولهذا سيكون على لاعبي ريال مدريد تجنب ارتكاب الأخطاء بالقرب من منطقة الجزاء، لأن أي فرصة قد تتحول إلى هدف عبر قدم المهاجم المصري.

ثقة كبيرة ومستوى متصاعد

يعيش مرموش فترة مميزة في الأسابيع الأخيرة، بعدما استعاد بريقه وقدم مستويات قوية جعلته يحظى بثقة مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

وتبدو مواجهة ريال مدريد فرصة مثالية للنجم المصري لمواصلة التألق، وربما تثبيت مكانه في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي في أهم مراحل الموسم.