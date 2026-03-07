تطورات إصابات ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لاستقبال نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعاني فريق ريال مدريد من الإصابات قبل مواجهة مانشستر سيتي إذ تضم قائمة الإصابات نحو 8 لاعبين.

ووفقًا لتقارير صحفية فإن آخر التحديثات الطبية الخاصة بلاعبي ريال مدريد تتمثل كالآتي:

ديفيد ألابا لن يشارك ضد مانشستر سيتي بسبب إصابة عضلية في الساق الخلفية.

كيليان مبابي، من شبه المستحيل أن يكون جاهزًا لمباراة الذهاب أو الإياب ضد مانشستر سيتي.

جود بيلينجهام، من شبه المستحيل أن يعود في مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي.

داني سيبايوس، يعود بعد توقف المباريات الدولية.

إيدر ميليتاو، يعود بعد توقف المباريات الدولية.

رودريجو، إصابة في الرباط الصليبي، فترة غياب لا تقل عن 10 أشهر.

ألفارو كاريراس، يعاني من مشكلة بسيطة في الساق الخلفية اليسرى، لكنه سيكون جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي.

إدوارد كامافينجا، لا يزال يشعر ببعض الألم بسبب ضرس العقل لكنه سيكون متاحًا ضد مانشستر سيتي.