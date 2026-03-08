اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل

اعترف بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بالتأثير الكبير والدور الحاسم الذي لعبه الدولي المصري عمر مرموش في فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد 3-1، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل مرموش هدفين رائعين خلال المباراة، ليقود السيتي للتأهل إلى الدور التالي، مؤكداً جدارته وقدرته على التألق أمام كبار المنافسين، بعد أن بدأ اللقاء على دكة البدلاء.

وأظهرت لقطات الكاميرات تفاعل جوارديولا بشكل واضح مع مرموش بعد تسجيله الهدف الثالث، حيث احتضنه مبتسمًا وأشاد بأدائه، قائلاً أثناء حديثه مع المراسلين: "كنت أكرر أنا آسف، آسف… آسف على أدائه الرائع".

وقال المدرب الإسباني إن أداء مرموش أظهر قوته الهجومية وإمكانياته الكبيرة، مما يجعله مؤهلاً للمشاركة بشكل أساسي في المباريات المقبلة، لكنه أشار أيضًا إلى أن اللاعب يحتاج لمزيد من التحسن في التعامل مع الكرة ضمن المساحات الضيقة، وهو ما سيعمل الفريق الفني على تطويره خلال الفترة القادمة لضمان تقديم أفضل أداء ممكن.