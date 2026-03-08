ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الترجي.. غياب ثنائي الفريق عن ربع نهائي أبطال أفريقيا

تأكد غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المواجهتين المرتقبتين أمام الترجي الرياضي التونسي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، بسبب الإصابة.

ويغيب المدافع ياسين مرعي عن مواجهتي الترجي بعد تعرضه لتمزق جزئي في منشأ وتر العضلة الضامة، وهو ما يتطلب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وتأكد غياب الظهير الأيمن كريم فؤاد بعد إصابته بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي ستبعده عن المشاركة في المباراتين بشكل رسمي.

ويمثل غياب الثنائي ضربة للجهاز الفني للأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل تونس، خاصة في ظل أهمية اللقاءين في مشوار الفريق نحو المنافسة على اللقب القاري.

موعد مباراتي الأهلي والترجي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي على ملعب الملعب الأولمبي برادس في تونس، الساعة الحادية عشرة مساء يوم الأحد 15 مارس الجاري بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

طاقم تحكيم سنغالي لإدارة اللقاء

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن إسناد إدارة مباراة الذهاب إلى طاقم تحكيم من السنغال بقيادة الحكم عيسى سي ويعاونه كل من جبريل كامارا كمساعد أول، ونوح بانجورا كمساعد ثانٍ، بينما يتولى عبد الله ضيوف مهام الحكم الرابع.

ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو الحكم الموريتاني أحمد امتياز هيرال لإدارة تقنية الـVAR، ويعاونه الأنجولي جيلسون إيميلو دوس سانتوس كمساعد لتقنية الفيديو