الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للدخول في مسعكر مغلق مساء اليوم وإعلان القائمة بعد نهاية الفقرات التدريبية على ملعب مختار التتش.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهي ضد طلائع الجيش غدا الأثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط هامة للحفاظ على فرص تحقيق بطولة الدوري والملاحقة الزمالك المتصدر.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 40 نقطة بالتساوي مع بيراميدز فيما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 43 نقطة.