فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانت جيمس بارك.

وكان برشلونة قد حجز مقعده في دور الـ16 بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز الخامس بجدول ترتيب البطولة.

وشهدت القائمة حضور عدد من أبرز نجوم الفريق، على رأسهم بيدري ورافينيا ولامين يامال، استعدادًا للمواجهة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل.

قائمة برشلونة لمواجهة نيوكاسل:

حراسة المرمى: خوان جارسيا – فويتشيك تشيزني – كوشين

خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – كوبارسي – جيرارد مارتن – إريك جارسيا – كورتيس – إسبارت

خط الوسط: جافي – بيدري – فيرمين لوبيز – كاسادو – داني أولمو – بيرنال – تومي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس – لامين يامال – رافينيا – ماركوس راشفورد – روني باردجي.