مجلس التعاون الخليجي يُطالب بدعم مشروع القرار الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
رياضة

مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد

محمد سمير

اكتملت ملامح الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر المصري لكرة السلة للرجال، بعد حسم فريقي سبورتنج وبتروجت آخر مقعدين في المرحلة التمهيدية للبطولة.

نجح سبورتنج في حجز مقعده بالدور ربع النهائي بعد تكرار فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 70-60 في المباراة الثانية من المرحلة التكميلية لتحديد المراكز من السابع إلى العاشر، بعدما كان قد حسم اللقاء الأول أيضًا بنتيجة 67-58.

وفي المقابل، تمكن بتروجت من التأهل بعدما كرر تفوقه على القناة بنتيجة 67-61 في المباراة الثانية، عقب فوزه في المواجهة الأولى بنتيجة 76-74.

مواجهات ربع النهائي

وأسفرت مواجهات الدور ربع النهائي عن أربع مباريات قوية بين الفرق المتأهلة، وجاءت على النحو التالي:
    •    الاتحاد السكندري × بتروجت
    •    الأهلي × سبورتنج
    •    المصرية للاتصالات × سموحة
    •    الزمالك × الجزيرة

نظام ومواعيد مباريات ربع النهائي

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي قد أعلن مواعيد الأدوار النهائية من البطولة خلال الموسم الجاري 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام منافسات ربع النهائي بنظام الأفضل من ثلاث مباريات (Best of 3) خلال أيام 12 و15 مارس، على أن تقام المباراة الفاصلة يوم 18 مارس في حال تعادل الفريقين في عدد الانتصارات.

مواعيد نصف النهائي والنهائي

أما منافسات الدور نصف النهائي فستقام بنظام الأفضل من خمس مباريات (Best of 5) أيام 28 و29 و30 مارس، ثم 4 أبريل، وفي حال اللجوء لمباراة فاصلة تقام يوم 7 أبريل.

فيما تقام مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام الأفضل من خمس مباريات أيام 8 و9 و13 و14 مايو، على أن تقام المباراة الفاصلة يوم 18 مايو في حال تعادل الفريقين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

