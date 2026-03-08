غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»

نفت الفنانة غادة إبراهيم بشكل قاطع ما تردّد خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول تقدم الفنان أحمد العوضي لطلب الزواج منها، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وقالت غادة إبراهيم خلال لقائها في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها فوجئت بانتشار الخبر رغم أنه غير حقيقي تمامًا، موضحة أنها لم تلتقِ أحمد العوضي من قبل في حياتها.

وأضافت: «عمري ما شفت العوضي في حياتي، والكلام ده غير صحيح خالص».

وأوضحت الفنانة أن القصة بدأت بعد انتشار مقطع فيديو قديم لها كانت تتحدث فيه بشكل عفوي عن أحد المعجبين الذي طلب يدها للزواج خلال مناسبة عامة، مشيرة إلى أنها كانت تروي الموقف على سبيل المزاح.

وأكدت أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت باقتطاع جزء من الفيديو وتداوله بشكل مضلل، مع إضافة اسم أحمد العوضي إليه، وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون أن الحديث كان عنه.

وشددت غادة إبراهيم على أن هذه الشائعة لا علاقة لها بالحقيقة، مؤكدة أنها لا تعرف الفنان أحمد العوضي شخصيًا ولم تجمعهما أي مواقف من قبل.