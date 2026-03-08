قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإسرائيلي: القضاء على أكثر من 600 هدف و200 عنصر من حزب الله خلال الأسبوع الماضي
الجيش الإسرائيلي: استهداف منصات إطلاق صواريخ حزب الله في لبنان
مجلس التعاون الخليجي يُطالب بدعم مشروع القرار الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
فن وثقافة

عايزين نشغل الشغل.. لازمة مى كساب بمسلسل نون النسوة تشعل السوشيال ميديا

مسلسل نون النسوة
مسلسل نون النسوة
سعيد فراج

حققت الفنانة مى كساب نجاحًا لافتًا من خلال مشاركتها في مسلسل نون النسوة، الذي يعرض خلال موسم رمضان عبر شاشة MBC مصر، حيث تقدم خلاله شخصية مختلفة تمامًا عما اعتاد عليه الجمهور في أعمالها السابقة.

ويمثل المسلسل محطة مهمة في مشوار مى كساب الفني، إذ تخوض من خلاله تحديًا جديدًا بتقديم شخصية مركبة ومثيرة للجدل، حيث تجسد دور إنفلونسر تتمتع بقدر كبير من الأنانية، وتسعى دائمًا لتحقيق مصالحها الشخصية بأي وسيلة ممكنة، حتى لو تطلب الأمر الكذب أو التلاعب أو القيام بتصرفات غير متوقعة من أجل الوصول إلى أهدافها.

وتدور ملامح الشخصية حول امرأة لا تقبل أن يتحكم فيها أحد، وتضع نفسها ومصلحتها في المقام الأول، وهو ما يجعلها تدخل في العديد من المواقف والصراعات داخل أحداث العمل، الأمر الذي أضفى على الدور طابعًا دراميًا مختلفًا وجذب اهتمام المشاهدين منذ الحلقات الأولى.

كما لاقت إحدى اللزمات التي تقدمها مى كساب في المسلسل تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكرر جملتها الشهيرة "عايزين نشغل الشغل"، والتي تحولت سريعًا إلى عبارة متداولة بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

وقدمت مى كساب الشخصية بحرفية واضحة واهتمام كبير بتفاصيلها، وهو ما انعكس على أدائها الذي حظي بإشادات واسعة من الجمهور والمتابعين، خاصة أنها تعد من الفنانات اللاتي استطعن خلال السنوات الأخيرة تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة ومكانة خاصة لدى المشاهدين.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها مى كساب شخصية لا تحمل أي ملامح مشتركة بينها وبين شخصيتها الحقيقية، إذ اعتادت في أعمالها السابقة البحث عن نقاط تقاطع بينها وبين الأدوار التي تقدمها، إلا أن تجربة نون النسوة مثلت تحديًا مختلفًا، حيث قامت ببناء الشخصية من الصفر، معتمدة على رؤيتها الفنية وتفاصيل الأداء لتقديمها بشكل مقنع يصل إلى الجمهور ويترك تأثيرًا واضحًا لديهم.

ومع الانطلاقة القوية للمسلسل والإشادات التي حصدها منذ بداية عرضه، تبدو تجربة مى كساب في نون النسوة واحدة من أبرز محطاتها الفنية في الفترة الأخيرة، خاصة مع نجاحها في تقديم شخصية جديدة ومختلفة أضافت إلى رصيدها الفني.

ويتميز مسلسل نون النسوة بطابعه الواقعي الذي يقترب كثيرًا من حياة الناس في الشارع، حيث يعكس تفاصيل يومهم العادي بما يحمله من صراعات بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل تأثيرات عميقة في حياة الشخصيات، فالعمل لا يعتمد فقط على المفاجآت الدرامية أو الأحداث الصادمة لجذب انتباه الجمهور، بل يركز بشكل أساسي على بناء شخصيات حقيقية تبدو وكأنها جزء من المجتمع، لكل منها دوافعها الخاصة ومبرراتها التي تحرك تصرفاتها، وهو ما يمنح الأحداث مصداقية أكبر ويجعل المشاهد يشعر بقربه من القصة وتفاصيلها.

وأشادت الفنانة ايمان العاصى بالعمل وعلقت على خاصية ستورى انستجرام قائلة: قمر ياميوش مبروك ياحبيبة قلبى مسلسل حلو أوى .

مسلسل نون النسوة

مسلسل "نون النسوة" من قصة محمد الحناوي، سيناريو وحوار أحمد صفوت، ومن بطولة مي كساب، هبه مجدي، ندي موسي، محمود الليثي، سيمون، لبنى ونس، أحمد الرافعي، محمد جمعة، إيهاب فهمي، جوري بكر، أحمد فهيم وآخرين، ومن إخراج إبراهيم فخر.

يُعرض مُسلسل "نون النسوة"، في رمضان حصرياً على "MBC مصر"،  في التوقيتات التالية: الساعة 12:00 مساءً، ويُعرض على "MBC مصر2"  الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

