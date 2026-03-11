حودة بندق: أول تجربة غناء لي كانت في فرح بالشارع

كشف المطرب حودة بندق عن بداياته الفنية منذ طفولته، مؤكدًا أنه بدأ الغناء عندما كان في الخامسة من عمره، موضحًا أن أول تجربة له كانت في فرح صغير بالشارع، حيث مسك المايك وغنى أمام الحضور.

وعبر حودة بندق، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، عن سعادته بهذه التجربة الأولى التي شكلت بداية مشواره الفني، موضحًا انه كانت بدايته في الشارع وحقق نجاح كبير جدًا، مؤكدًا أن البيت الذي نشأ فيه كان مليئًا بالفن، حيث كان والده مطربًا يغني في الأفراح الشعبية، وكان يعمل مع صاحبة مطعم السمك «ماما زيزي».

وشدد حودة بندق على أنها اعتبرته كابنها؛ لأنها لم تكن لديها أطفال، وقدمت له الدعم والرعاية الفنية منذ الصغر، قائلًا: «كان بيجي مطعم السمك كل الفنانيين العرب والناس المشهورين، وغنيت في المطعم وحققت نجاح كبير»، ونوه بأن والده كان يأخذه معه إلى الحفلات في مطعم سمك، البداية كانت من مطعم السمك، ومع كل مرة كان يغني أغاني أطول حتى وصل إلى تقديم شو كامل لمدة ساعة، مما ساعده على اكتساب الخبرة والثقة على المسرح منذ الصغر.