ثغرة خطيرة تفتح الباب لاختراق ملايين الهواتف حول العالم.. ما القصة؟
«القومي للمرأة»: مصر ماضية بثبات نحو تحقيق الوصول الكامل إلى العدالة للنساء والفتيات | صور
زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
حودة بندق: أول تجربة غناء لي كانت في فرح بالشارع

حودة بندق
حودة بندق
هاني حسين

كشف المطرب حودة بندق عن بداياته الفنية منذ طفولته، مؤكدًا أنه بدأ الغناء عندما كان في الخامسة من عمره، موضحًا أن أول تجربة له كانت في فرح صغير بالشارع، حيث مسك المايك وغنى أمام الحضور.

وعبر حودة بندق، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، عن سعادته بهذه التجربة الأولى التي شكلت بداية مشواره الفني، موضحًا انه كانت بدايته في الشارع وحقق نجاح كبير جدًا، مؤكدًا أن البيت الذي نشأ فيه كان مليئًا بالفن، حيث كان والده مطربًا يغني في الأفراح الشعبية، وكان يعمل مع صاحبة مطعم السمك «ماما زيزي».

وشدد حودة بندق على أنها اعتبرته كابنها؛ لأنها لم تكن لديها أطفال، وقدمت له الدعم والرعاية الفنية منذ الصغر، قائلًا: «كان بيجي مطعم السمك كل الفنانيين العرب والناس المشهورين، وغنيت في المطعم وحققت نجاح كبير»، ونوه بأن والده كان يأخذه معه إلى الحفلات في مطعم سمك، البداية كانت من مطعم السمك، ومع كل مرة كان يغني أغاني أطول حتى وصل إلى تقديم شو كامل لمدة ساعة، مما ساعده على اكتساب الخبرة والثقة على المسرح منذ الصغر.

