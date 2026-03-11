أيام صعبة.. حودة بندق: أول 4 شهور بعد وفاة والدي كنت في عزلة تامة

أكد المطرب حودة بندق، أن وفاة ماما زيزي «صاحبة محل سمك» في عام 2014 كانت نقطة تحول كبيرة في حياته الفنية، إذ بدأ حينها الاحتراف الحقيقي في المطاعم والأفراح، بدلًا من الغناء في مطعمها الذي كان يشهد حضور كبار الفنانيين.

وقال حودة بندق، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»،: «أول مرة دخلت فيها ستوديو لتسجيل الأغاني كانت في عام 2005، كان عندي 7 سنوات»، موضحًا أنه ساهم في وضعه على الطريق المهني الذي أوصله لاحقًا إلى النجاح في الغناء الشعبي والمهرجانات.

وتحدث حودة بندق عن حلم والده، قائلاً إن والده كان يتمنى أن يغني ويصبح مشهورًا، لكنه لم يستطع تحقيق هذا الحلم، مشددًا على أن والده حاول أن يحققه من خلاله، مؤكدًا أن وفاة والده في 2020 كانت صعبة للغاية عليه، حيث قضى الأربع أشهر الأولى بعد وفاته في عزلة شبه تامة، لأن والده كان مسؤولًا عن كل تفاصيل شغله الفني وكان كل شيء بالنسبه له.

وشدد حودة بندق على أنه بعد ذلك اعتمد على نفسه في إدارة مسيرته الفنية، بعد أن كان والده يتحكم في كل تفاصيل عمله ويضمن له فرص الغناء والتنقل بين الحفلات.