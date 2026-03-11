حودة بندق: عايز أعمل دويتو مع هيفاء وهبي.. وبحب صاصا وعنبة

رد المطرب حودة بندق، على عدد من الأسئلة من الإعلامية أميرة بدر، مؤكدًا أن يفضل الفتاة الجميلة وليس من تمتلك المال، قائلاً: «الحلاوة حلوة الروح وأهم حاجة تبقى حلوة»، وعن الاختيار بين فوز الأهلي بالكأس أو كسب مليون دولار، قائلًا: «أكسب مليون دولار».

وكشف حودة بندق، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، عن تفضيله لشقة في الدخيلة بدلًا فيلا في كومباوند، مؤكدًا أنه يفضل الدخيلة، حيث إنه المكان الذي تربى فيه وكل ذكرياته به.

وأشار حودة بندق إلى أنه يفضل فتح محل مكسرات على المقهى، وأوضح أن حبه لأصدقائه وإخوته لا يقيد اختياراته، «بحب عنبة وعصام صاصا»، معربًا عن حبه للتعاون مع كبار الفنانين مثل هيفاء وهبي، معربًا عن رغبته في عمل ديو معها، وأبدى إعجابه بالمطربين رضا البحراوي ومحمود الليثي.

وفي ما يتعلق بجمهوره، أكد حودة بندق أن جمهور اليوتيوب يتفاعل معه بشكل أكبر من جمهور الساحل، وأنه يسعى دائمًا لإرضاء الناس بالموسيقى، حتى في المواقف الصعبة، مشيرًا إلى أنه يفضل الغناء في الخلافات لإصلاح العلاقات وإرضاء الآخرين