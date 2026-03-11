حودة بندق: المهرجانات ضافت لي وخليتني أبقى موجود.. وحققت 3 مليارات مشاهدة

كشف المطرب حودة بندق، أن سبب تغيير اسمه من «حودة بندق» إلى «حودة» هو ابنته دليده، مشيرًا إلى أنه أراد أن يحميها من التعليقات أو أن يناديها أحد باسمها مرتبطًا بالمهرجانات، قائلًا: «دليده غيرت فكري تمامًا وهي السبب في تغيير اسمي».

وأوضح حودة بندق، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن الاسم الأصلي «حودة بندق» لم يتغير بعد وفاة والده مباشرة، بل قبل حوالي ثمانية أو تسعة أشهر، مؤكدًا أنه لم يرغب في أن يرتبط اسمه بالمهرجانات فقط، مضيفًا: «دليده بنتي عندها سنتين وثمان شهور، وأحبها جدًا، نفسي لما تكبر ما يبقاش اسمها دليده بندق وما يكونش في المدرسة حد يقول لها بندق».

وأشار حودة بندق إلى أن تغيير اسم الشهرة كان مرتبطًا بحياته الشخصية وفكرته تجاه الموسيقى، قائلًا: «عشان بنتي، وعشان كمان الحاجة التانية، الدليده ده أول سبب، والسبب الثاني إن أنا مؤخرًا الحمد لله نجحت كمطرب، في شكل موسيقى مش أي حد بينجح فيه، وبقى عندي أغاني كتير جايبة أرقام كبيرة».

وتحدث حودة بندق عن موقعه في عالم المهرجانات، قائلاً: «المهرجانات ضافت لي، وأنا مش هقدر أقول حاجة، ضافتلي مشوار وخليتني أبقى موجود واسمي حودة»، مؤكدًا على حجم النجاح الذي حققه على مستوى الأغاني، قائلًا: «حققت ثلاثة مليار مشاهدة»