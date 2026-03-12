حودة بندق: زملكاوي متعصب.. ومرتضى منصور أكثر من حقق بطولات للنادي

تحدث المطرب حودة بندق عن بداياته في الحياة العملية، موضحًا أنه التحق بمعهد صيانة وإصلاح أجهزة التكييف بهدف الحصول على شهادة تساعده في تأمين مستقبله، خاصة أنه لم يكن متفوقًا دراسيًا خلال سنوات الدراسة بسبب انشغاله المبكر بالعمل.

بيع الأسماك في الصباح

وأوضح بندق، خلال لقائه في برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر على قناة «النهار»، أنه بدأ العمل في سن صغيرة، حيث كان يغني يوميًا داخل أحد محال بيع الأسماك في الصباح الباكر، من الساعة السابعة حتى الثامنة، محاولًا التوفيق بين العمل والسعي لتحقيق حلمه في مجال الغناء.

وأشار إلى أن هذه التجارب المبكرة ساهمت في تكوين شخصيته وتعزيز اعتماده على نفسه منذ الصغر، مؤكدًا أن العمل المبكر منحه خبرة كبيرة في مواجهة صعوبات الحياة.

وعلى صعيد آخر، كشف حودة بندق عن ميوله الكروية، مؤكدًا أنه ينتمي لنادي الزمالك ويشجعه بحماس كبير، واصفًا نفسه بأنه من المشجعين المتعصبين للنادي.

كما أعرب عن تقديره للمستشار مرتضى منصور، مشيرًا إلى أنه يرى أنه من أكثر الشخصيات التي حققت إنجازات وبطولات لنادي الزمالك، وكان دائمًا حريصًا على الدفاع عن مصالح النادي.