بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
السوريون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الأسد .. فبماذا وعد الشرع مواطنيه؟
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
لماذا يشعر المصريون بحدة أعراض الإنفلونزا هذا الشتاء؟.. الصحة توضح
بدء تصويت المصريين في الأردن على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى للنواب
أوكرانيا: يجب أن نبذل أقصى جهد مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب الروسية
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بـ 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"
سفير باكستان بالقاهرة: نرحب بمقترح ربط ميناء جوادر بقناة السويس لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي
أخبار العالم

اجتماع ثلاثي بين قطر والولايات المتحدة وإسرائيل في نيويورك بعد أشهر من الغارة على الدوحة

نيويورك
محمد على

صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالات الأنباء أن قطر و الولايات المتحدة وإسرائيل عقدوا اجتماعًا ثلاثيًا في نيويورك يوم الأحد.

اجتماع بعد أشهر من الإغارة على الدوحة

جاء ذلك  بعد أشهر من قيام طائرات إسرائيلية بشن غارة جوية على الدوحة، استهدفت قيادة حماس.

أكد مسؤول في البيت الأبيض انعقاد الاجتماع، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وقال مصدران لمنصة الصحافة الأمربكية "أكسيوس" :إن "هذا الاجتماع هو الأعلى مستوى بين البلدين منذ الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة، والذي لعبت فيه قطر دور الوسيط الرئيسي".

وأفاد موقع أكسيوس أيضا أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف استضاف الاجتماع، بحضور رئيس جهاز المخابرات الموساد ديفيد بارنيا ممثلا لإسرائيل ومسؤول قطري كبير لم يذكر اسمه.

ساعدت مصر ومعها قطر، في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي لا يزال هشا حيث تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق شروطه.

 

دعوة مصر وقطر

دعت مصر وقطر، السبت، إلى انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية لتنفيذ الاتفاق الهش لإنهاء الصراع في غزة بشكل كامل.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دبلوماسي في الدوحة "لا يمكن إتمام وقف إطلاق النار إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية وعودة الاستقرار إلى غزة".

وذكرت منصة أكسيوس أن التركيز الرئيسي في اجتماع الأحد كان إلى حد كبير "على تنفيذ اتفاق السلام في غزة".

استهدفت الغارة الإسرائيلية على الدوحة في التاسع من سبتمبر، كبير مفاوضي حماس خليل الحيرة وآخرين في الحركة .

وأسفرت الضربة عن مقتل ستة أشخاص وأثارت موجة من الانتقادات، بما في ذلك توبيخ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وكالة أكسيوس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل لاحقا بآل ثاني من البيت الأبيض "بناء على طلب ترامب، للاعتذار عن الضربة".

عطلات مصر 2026 للموظفين والمعلمين .. جدول الإجازات الرسمية كاملة

