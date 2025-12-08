حنان مطاوع تحيي ذكرى والدها: "وحشتني يا أعظم أب"

أحيت الفنانة حنان مطاوع وذكرى ميلاد الدها بكلمات مؤثرة في ، حيث عبرت عن شوقها وحبها له، وطلبت من جمهورها الدعاء له وقراءة الفاتحة.

قالت حنان مطاوع لصدي البلد في رسالة مؤثرة لوالدها الراحل : "وحشتني يا أعظم أب، بحبك تعلمت منه الإلتزام و حب الفن و كل شي جميل

وتفاعل جمهور الفنانة مع منشورها بالدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة،

يذكر أن أعربت الفنانة حنان مطاوع عن استيائها من استخدام صورتها وصورة والدها الراحل، الفنان الكبير كرم مطاوع، في أحد الفيديوهات المصنوعة بتقنية الذكاء الاصطناعي، دون الرجوع إليها أو أخذ موافقتها.

وكتبت مطاوع عبر حسابها على «فيسبوك»: «صحيت من كام يوم على فيديو إنساني تم استخدامي فيه أنا ومجموعة من زملائي بـ ai واحنا في لحظات مؤثرة مع أبي الله يرحمه ومع أهالي زملائي المتوفين الله يرحمهم جميعا في فيديو مؤثر وكان اهلنا بيبعتولنا رسالة من العالم الآخر، ماعنديش شك في نية صانع المحتوي، ولكن.. هل من حق أي حد انه يستخدم صورتي وهيئتي وصورة بابا دون الرجوع لي؟».

وأضافت: «زمان لما كانوا بيحبوا يستخدموا أصواتنا أو صورنا حتي في الكرتون كان بيتم التعاقد معنا، هل عادي اني اصحي في يوم ألاقي نفسي في فيلم ضد قناعاتي؟ ما هو طالما عادي أن يتم استخدامي دون علمي أو الرجوع لي في فيديو إنساني مؤثر يبقي ينفع بردو استخدامي دون علمي في أي شيء آخر».

وتابعت: «جميل اننا نستخدم التكنولوجيا في فايدة الناس لكن اعتقد اللي ابتدأ يحصل هو سرقة وانتهاك حقوق وسلب حقي حتى في الموافقة أو الرفض، النهارده بشكل إنساني الله أعلم بكرة حيبقي ازاي».

واختتمت حديثها قائلة: «الخلاصة.. أرفض وبشكل قاطع وضع شكلي أو صورتي وصوتي، أو وضع صورة أبي الله يرحمه وصوته، أو صورة أو صوت أمي ربنا يطول عمرها ويمنحها البركة والصحة في أي عمل فني أو إعلامي أو صحفي دون الرجوع لي والموافقة كتابيا عليه، وشكرا وآسفة للإطالة».