البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
الفاو: مصر داعم رئيسي لمكافحة الجوع في الشرق الأوسط والعالم
فن وثقافة

حنان مطاوع تحيي ذكرى والدها: "وحشتني يا أعظم أب"

حنان مطاوع و والدها
حنان مطاوع و والدها
أوركيد سامي

أحيت الفنانة حنان مطاوع وذكرى ميلاد الدها بكلمات مؤثرة في ، حيث عبرت عن شوقها وحبها له، وطلبت من جمهورها الدعاء له وقراءة الفاتحة.

قالت حنان مطاوع لصدي البلد في رسالة مؤثرة لوالدها الراحل : "وحشتني يا أعظم أب، بحبك تعلمت منه الإلتزام و حب الفن و كل شي جميل

وتفاعل جمهور الفنانة مع منشورها  بالدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة، 

يذكر أن أعربت الفنانة حنان مطاوع عن استيائها من استخدام صورتها وصورة والدها الراحل، الفنان الكبير كرم مطاوع، في أحد الفيديوهات المصنوعة بتقنية الذكاء الاصطناعي، دون الرجوع إليها أو أخذ موافقتها.

وكتبت مطاوع عبر حسابها على «فيسبوك»: «صحيت من كام يوم على فيديو إنساني تم استخدامي فيه أنا ومجموعة من زملائي بـ ai واحنا في لحظات مؤثرة مع أبي الله يرحمه ومع أهالي زملائي المتوفين الله يرحمهم جميعا في فيديو مؤثر وكان اهلنا بيبعتولنا رسالة من العالم الآخر، ماعنديش شك في نية صانع المحتوي، ولكن.. هل من حق أي حد انه يستخدم صورتي وهيئتي وصورة بابا دون الرجوع لي؟».

وأضافت: «زمان لما كانوا بيحبوا يستخدموا أصواتنا أو صورنا حتي في الكرتون كان بيتم التعاقد معنا، هل عادي اني اصحي في يوم ألاقي نفسي في فيلم ضد قناعاتي؟ ما هو طالما عادي أن يتم استخدامي دون علمي أو الرجوع لي في فيديو إنساني مؤثر يبقي ينفع بردو استخدامي دون علمي في أي شيء آخر».

وتابعت: «جميل اننا نستخدم التكنولوجيا في فايدة الناس لكن اعتقد اللي ابتدأ يحصل هو سرقة وانتهاك حقوق وسلب حقي حتى في الموافقة أو الرفض، النهارده بشكل إنساني الله أعلم بكرة حيبقي ازاي».

واختتمت حديثها قائلة: «الخلاصة.. أرفض وبشكل قاطع وضع شكلي أو صورتي وصوتي، أو وضع صورة أبي الله يرحمه وصوته، أو صورة أو صوت أمي ربنا يطول عمرها ويمنحها البركة والصحة في أي عمل فني أو إعلامي أو صحفي دون الرجوع لي والموافقة كتابيا عليه، وشكرا وآسفة للإطالة».

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

