قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
الفاو: مصر داعم رئيسي لمكافحة الجوع في الشرق الأوسط والعالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. استقرار نسبي في الأسواق تشهده أسعار الدواجن اليوم وذلك بعد موجة الانخفاض الكبيرة التي شهدها سوق الدواجن مؤخراً، حيث يتابع المواطنون يومياً أسعار الفراخ البيضاء و سعر البانيه و سعر البيض وهي المنتجات الأكثر شراءً بشكل يومي .


 

نستعرض لكم أسعار الفراخ اليوم الاثنين 8 ديسمبر في بورصة الدواجن وكذلك الأسعار للمستهلك بالأسواق ..


 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين نحو 59 جنيهًا في المزرعة بعد الانخفاض الأخير، ليصل سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق والمحال التجارية إلى 69 جنيهًا للكيلو

اسعار الفراخ البيضاء اليوم 

أسعار الفراخ الساسو اليوم

استقرت أسعار الفراخ الساسو داخل البورصة والمزارع عند 80 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر البيع للمستهلك في المحال التجارية 82 جنيهًا للكيلو
 

سعر الفراخ البلدي اليوم الاثنين

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة 109 جنيهات، بينما بلغ سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق 119 جنيهًا
 

اسعار الفراخ اليوم 

سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين

وصل سعر كيلو البانيه في الأسواق اليوم إلى مستوى يتراوح بين 200 و210 جنيهات للكيلو حسب المنطقة السكنية ، وهو من الأكثر طلباً وشراءً في الأسواق .

أسعار البيض اليوم 

-سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 138 جنيهًا

- بينما وصل سعر البيض الأحمر إلى 145 جنيهًا،

-ووصل سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيهاً

اسعار البيض اليوم 


أسعار أجزاء الدواجن اليوم


واصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة بين المناطق، وجاءت كالتالي:

  • صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 170 إلى 230 جنيهًا.
  • الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.
  • أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.
  • البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.
  • فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.
  • دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.
اسعار الفراخ اليوم سعر البانيه اليوم سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر كرتونة البيض اليوم سعر الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

الذهب

الذهب يواصل مكاسبه مدفوعا بضعف الدولار وتوقعات التيسير النقدي

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وماكرون

بحث تطورات الأوضاع الإقليمية.. محمد بن سلمان يتلقى اتصالا من ماكرون

رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا

العاصمة الليبية طرابلس تستضيف منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي

بالصور

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد