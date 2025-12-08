أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. استقرار نسبي في الأسواق تشهده أسعار الدواجن اليوم وذلك بعد موجة الانخفاض الكبيرة التي شهدها سوق الدواجن مؤخراً، حيث يتابع المواطنون يومياً أسعار الفراخ البيضاء و سعر البانيه و سعر البيض وهي المنتجات الأكثر شراءً بشكل يومي .





نستعرض لكم أسعار الفراخ اليوم الاثنين 8 ديسمبر في بورصة الدواجن وكذلك الأسعار للمستهلك بالأسواق ..





أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين نحو 59 جنيهًا في المزرعة بعد الانخفاض الأخير، ليصل سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق والمحال التجارية إلى 69 جنيهًا للكيلو

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ الساسو اليوم

استقرت أسعار الفراخ الساسو داخل البورصة والمزارع عند 80 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر البيع للمستهلك في المحال التجارية 82 جنيهًا للكيلو



سعر الفراخ البلدي اليوم الاثنين

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة 109 جنيهات، بينما بلغ سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق 119 جنيهًا



اسعار الفراخ اليوم

سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين

وصل سعر كيلو البانيه في الأسواق اليوم إلى مستوى يتراوح بين 200 و210 جنيهات للكيلو حسب المنطقة السكنية ، وهو من الأكثر طلباً وشراءً في الأسواق .

أسعار البيض اليوم

-سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 138 جنيهًا

- بينما وصل سعر البيض الأحمر إلى 145 جنيهًا،

-ووصل سعر كرتونة البيض البلدي 160 جنيهاً

اسعار البيض اليوم



أسعار أجزاء الدواجن اليوم



واصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة بين المناطق، وجاءت كالتالي: