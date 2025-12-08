مدبولي: شعار الفاو لهذا العام يؤكد أهمية التحرك الجماعي لتعزيز قدرة الدول على الصمود

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، خلال فعاليات المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن إستضافة مصر لهذا المؤتمر تعكس التزامها بدعم الأمن الغذائي العالمي.



وأضاف أن لمصر تاريخا طويلا من التعاون الإستراتيجي مع الفاو، وهو تعاون ممتد عبر عقود طويلة ، موضحا: “أثبت الإجتماع العالمي الثاني فى بانكوك القيمة الإستراتجية لهذا التجمع من خلال تبادل الخبرات، ويأتي إجتماعكم بالقاهرة ليبني على هذه النجاحات ويفتح أفاق أوسع لتحسين الأداء المؤسسي”.



وتابع: “إن شعار الفاو لهذا العام يدا بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل، يؤكد أهمية التحرك الجماعي لضمان مستقبل غذائي أمن للأجيال القادمة .. والدولة المصرية تؤمن أن التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها النظم الغذائية خاصة فى ظل التغيرات المناخية وغيرها من التحديات".

وأشار: “يعكس إجتماعكم اليوم بالقاهرة روح منظمة واحدة وهي الفاو، وتؤكد مصر دعمها الكامل لمبادرة يد بيد والتي تهدف إلى رفع مستوي القطاعات الأكثر هشاشة وتحسين سبل العيش .. وفى ظل التحديات الإنسانية المتزايدة تؤكد مصر أهمية إطلاع منظمات الأمم المتحدة بدور أكثر فاعلية فى دعم الدول التي تتعرض لإضطرابات حادة ف سلاسل الغذاء، وفى مقدمتها غزة والسودان.. وتجدد مصر حكومة وشعبا ترحيبها لكم جميعا وتؤكد إلتزامها الكامل بتعزيز التعاون مع الفاو”.