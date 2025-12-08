خاص .. 3 ملفات مهمة على طاولة اجتماع الخطيب وتوروب

يعقد خلال الساعات القليلة القادمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مهما مع الدنماركي ييس توروب المدير الفنى لفريق الكرة لبحث العديد من الملفات الخاصة بالفريق .

يحضر الاجتماع المرتقب سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الادارة والقائم باعمال المشرف العام على الكرة بالاضافة الى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي .

يشهد اجتماع الخطيب مع توروب مناقشة كافة الملفات الخاصة بالفريق الأول خاصة فيما يتعلق بالصفقات التى ينوى الفريق ابرامها فى الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بعد أن استقر وطلب المدير الفنى ييس توروب ضرورة تدعيم صفوف الفريق بعدة صفقات فى اكثر من مركز فى مقدمتها مركز المهاجم بالاضافة الى مركز المدافع والظهير الأيسر .

تقرير ييس توروب

كما يستمع الخطيب وسيد عبد الحفيظ الى تقرير المدير الفنى الخاص بموقف اللاعبين المتواجدين بصفوف الفريق ومن سيتم الموافقة له على الرحيل وتسويقه فى الانتقالات المقبلة لعدم الحاجة الى جهوده فى المرحلة الحالية ومنافشة العروض التى تلقاها اللاعبون .

كما يعرض سيد عبد الحفيظ ما تم التوصل اليه خلال المفاوضات مع اللاعبين الجدد المرشحين للانضمام الى الفريق من اجل عرض الموقف كاملا على المدير الفنى .

كما يعرض سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الادارة ووليد صلاح الدين مدير الكرة الموقف المتعلق بكل اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع لاى ناد فى يناير المقبل وما توصل اليه الثنائى خلال مفاوضات التجديد لهم لتحديد الموقف النهائى لهم .