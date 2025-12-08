قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدولار تحافظ على استقرار ها اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي
أبو الغيط: 13 دولة عربية تعاني شحا مائيا مطلقا
أبو الغيط: بعض الدول العربية تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية
مدبولي: شعار الفاو لهذا العام يؤكد أهمية التحرك الجماعي لتعزيز قدرة الدول على الصمود
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
رياضة

إعارة وبيع نهائي.. نجوم في الأهلي على وشك الخروج من الباب الواسع

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد
يسري غازي

وضعت إدارة النادي الأهلي العديد من الأسماء الرنانة على قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوي.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظييره فريق انبي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.
 

واقترب العديد من اللاعبين من باب الخروج من جدران النادي الأهلي سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة خلال فترة انتقالات اللاعبين فى شهر يناير القادم.

ضمت قائمة الرحيل المحتمل لنجوم النادي الأهلي فى الميركاتو الشتوي كل من: عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام والمغربي أشرف داري والسلوفيني نيتس جراديشار إضافة إلى إقتراب انتهاء ملف حمزة عبد الكريم المهاجم الصاعد إلي صفوف فريق الرديف في نادي برشلونة الإسباني.

فيما دخل في ملف الإعارات بالنادي الأهلي محمد مجدي أفشة حال تلقي إدارة المارد الأحمر عرضا مناسبا بدوريات الخليج يحقق للاعب والنادي استفادة مادية وفنية.

برنامج الأهلي فى كأس عاصمة مصر
وضع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامج الإعداد لمواجهة انبي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

يخوض الفريق الأحمر تدريباته بشكل يومي في ملاعب قطاع ناشئين بمدينة نصر في غياب مجموعة اللاعبين الدوليين المنضمين لمعسكر المنتخب الأول وكذلك الموجودين في المنتخب الثاني الذي يشارك في بطولة كأس العرب وكذلك المحترفين .

يضع ييس توروب برنامج يتضمن المران اليومي مع تصعيد مجموعة من قطاع الناشئين بهدف مشاركتهم في بطولة كأس عاصمة مصر.

الأهلي عمر كمال عبدالواحد ميركاتو الشتاء توروب أفشة

