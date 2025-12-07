أسوان .. افتتاح فرع جديد للبنك الأهلى بالرديسية

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، السكرتير العام للمحافظة اللواء ماهر هاشم بإفتتاح فرع البنك الأهلى المصرى الجديد بمدينة الرديسية ، والذى تم إنشاؤه على مساحة حوالى 500 م2 ، لتقديم جميع العمليات والخدمات المالية والمصرفية ، بجانب الصراف الإلكترونى التابع للبنك لتقديم التسهيلات المختلفة للعملاء فى الصرف والإيداع .

وذلك فى حضور أشرف حافظ رئيس منطقة جنوب الصعيد ، وطارق عبد البارى رئيس منطقة أسوان والبحر الأحمر ، وإبراهيم حلمى مدير فرع الرديسية ، ومدير أفرع البنك الأهلى ، فضلاً عن علاء ممدوح رئيس مدينة الرديسية ، وكذا القيادات التنفيذية والبرلمانية والدينية والمجتمعية.

البنك الأهلى بالرديسية

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن إفتتاح مثل هذه الصروح المصرفية بالتقنيات التكنولوجية الحديثة يعد بمثابة إضافة هامة لجذب المزيد من الإستثمارات على أرض المحافظة ، بجانب مساهمته فى دعم المشروعات المختلفة ، علاوة على دعم الخدمات الجماهيرية المتنوعة .

وأشار إلى أن الفرع الجديد يليق بالمواطن والمستثمر الأسوانى فى الشكل والجوهر من خلال الإرتقاء بأسلوب العمل فى الخدمات المالية والمصرفية وهو الذى سيترجم إلى زيادة ثقة العملاء والجهات المختلفة فى الجهاز المصرفى ، ووجه محافظ أسوان شكره لجميع القائمين على تنفيذ هذا الصرح ليستمر البنك الأهلى فى إنجازاته المتتالية لخدمة المجتمع بإعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للإقتصاد الوطنى .