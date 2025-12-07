قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسماء مصابى حادث تصادم أتوبيس ركاب بسيارة نقل بطريق أسوان-أبوسمبل البرى

محمد عبد الفتاح

يستعرض موقع "صدى البلد " أسماء مصابى حادث تصادم أتوبيس ركاب بسيارة نقل محملة بعدد من الأشخاص وذلك بطريق أسوان - أبو سمبل البرى مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص ، وتم على الفور نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية .

وضمت قائمة المصابين كل من جمعة على حسين 58 سنة ، والذى أًصيب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات بالرأس ، ومحمد سعدى 20 سنة ، والذى أصيب بكدمات بالساقين ، وسيد تهامى أمين 38 سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة ، وياسر جلال 42 سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة ، وحسن أحمد هاشم 18 سنة ، والذى أصيب بجرح بالقدمين وكدمات بالجسم .

حادث

وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل الحالات إلى المستشفى ، فيما واصلت الأجهزة الأمنية والمرورية جهودها لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وكان قد تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم أتوبيس ركاب بسيارة نقل محملة بعدد من الأشخاص وذلك بطريق أسوان - أبو سمبل البرى ، وتم على الفور نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية .

 باشرت الجهات المختصة التعامل مع الحادث، وقامت برفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما تم نقل المصابين لمستشفى أبوسمبل، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، كما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

