أسماء مصابى حادث تصادم أتوبيس ركاب بسيارة نقل بطريق أسوان-أبوسمبل البرى

يستعرض موقع "صدى البلد " أسماء مصابى حادث تصادم أتوبيس ركاب بسيارة نقل محملة بعدد من الأشخاص وذلك بطريق أسوان - أبو سمبل البرى مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص ، وتم على الفور نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية .

وضمت قائمة المصابين كل من جمعة على حسين 58 سنة ، والذى أًصيب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات بالرأس ، ومحمد سعدى 20 سنة ، والذى أصيب بكدمات بالساقين ، وسيد تهامى أمين 38 سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة ، وياسر جلال 42 سنة ، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة ، وحسن أحمد هاشم 18 سنة ، والذى أصيب بجرح بالقدمين وكدمات بالجسم .

حادث

وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل الحالات إلى المستشفى ، فيما واصلت الأجهزة الأمنية والمرورية جهودها لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

