قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل برايتون ووست هام يونايتد بمباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي
أزمة مالية خانقة في الزمالك| الديون تتخطى المليارين ونصف.. تفاصيل
وزير الصحة يحسم الجدل ويرد علي شائعات وجود فيروسات ومتحورات جديدة| تفاصيل
حوار خاص| باحثة الروبوتات المصرية الدكتورة إيمان عواد تكشف كواليس ثورة الذكاء الاصطناعي وملامح تشكيل المستقبل
حبس 3 عمال بشركة مياه المحلة 15 يوما بتهمة تكدير الأمن والسلم العام| اعرف السبب
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشهد فعاليات احتفال جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

احتفالية
احتفالية
محمد عبد الفتاح

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات إحتفال جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة. 

وذلك بحضور اللواء أحمد حسن أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ، والقيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والشعبية والتنفيذية والدينية. 

وفى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة وجه محافظ أسوان التحية لكل شهيد على ما قدمه لبلده من التضحية بروحه الطاهرة فداءاً للوطن ليكون تجسيداً حياً لآسمى معانى الولاء والإنتماء لمصر وشعبها العظيم ، بجانب التماسك والترابط ككيان واحد وهو الذى يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المناسبات المختلفة بأننا قادرين على مواجهة أى تحديات بالإلتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرطة .

احتفالية

ولفت إلى أنه تقدير وإعتزازاً من المحافظة لتضحيات الشهداء ، فأننا لا ندخر أى جهد فى تقديم أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ، لنرد بعض الجميل لأبطالنا من الشهداء ومصابى العمليات ، كما أننا نسابق الزمن على جبهة أخرى بتنفيذ مشروعات تنموية بجميع قطاعات العمل العام ، من أجل تحسين معيشة وحياة المواطنين. 

وفى نفس ألقى كل من الدكتور محمد حازم وكيل وزاره الأوقاف بأسوان ، والقمص أرميا عبادى ممثل الكنيسة الأرذوكسية كلمات عن منزلة الشهيد. 

ومن جانبه نقل مدير جمعية المحاربين القدماء، لكافة الحضور، تحيات الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة ، مؤكداً على أن جمعية المحاربين القدماء، لا تألو جهداً في رعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وتقديم الدعم اللازم لهم حيث أن ما تقدمه الجمعية من خدمات لا تقارن بما قدمه أبطالنا من تضحيات. 

فيما استهلت فعاليات الإحتفال بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، ثم تقديم فقرات فنية وأغانى وطنية حماسية وتراثية ، كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ، وأيضاً عرض فيلم تسجيلى عن محافظة أسوان " أسوان _ 2025 " يبرز المقومات السياحية والطبيعية لها ، وأختتم الحفل بتكريم 15 من أسر الشهداء ومصابى العمليات من القوات المسلحة والشرطة ، وأيضاً تكريم الجهات المعاونة ، فيما ، كما تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ومدير جمعية المحاربين القدماء .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

ترشيحاتنا

زيزو

نجم الزمالك يتجاهل زيزو فى اختيار أفضل صفقات الأهلي| تفاصيل

الرمادي

أحمد حسن يكشف: الزمالك يرفض فكرة التعاقد مع أيمن الرمادي وخالد جلال

يزن النعميات

الدردير يكشف مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد