محافظ أسوان يشهد فعاليات احتفال جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات إحتفال جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة.

وذلك بحضور اللواء أحمد حسن أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ، والقيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والشعبية والتنفيذية والدينية.

وفى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة وجه محافظ أسوان التحية لكل شهيد على ما قدمه لبلده من التضحية بروحه الطاهرة فداءاً للوطن ليكون تجسيداً حياً لآسمى معانى الولاء والإنتماء لمصر وشعبها العظيم ، بجانب التماسك والترابط ككيان واحد وهو الذى يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المناسبات المختلفة بأننا قادرين على مواجهة أى تحديات بالإلتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرطة .

احتفالية

ولفت إلى أنه تقدير وإعتزازاً من المحافظة لتضحيات الشهداء ، فأننا لا ندخر أى جهد فى تقديم أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ، لنرد بعض الجميل لأبطالنا من الشهداء ومصابى العمليات ، كما أننا نسابق الزمن على جبهة أخرى بتنفيذ مشروعات تنموية بجميع قطاعات العمل العام ، من أجل تحسين معيشة وحياة المواطنين.

وفى نفس ألقى كل من الدكتور محمد حازم وكيل وزاره الأوقاف بأسوان ، والقمص أرميا عبادى ممثل الكنيسة الأرذوكسية كلمات عن منزلة الشهيد.

ومن جانبه نقل مدير جمعية المحاربين القدماء، لكافة الحضور، تحيات الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة ، مؤكداً على أن جمعية المحاربين القدماء، لا تألو جهداً في رعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وتقديم الدعم اللازم لهم حيث أن ما تقدمه الجمعية من خدمات لا تقارن بما قدمه أبطالنا من تضحيات.

فيما استهلت فعاليات الإحتفال بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، ثم تقديم فقرات فنية وأغانى وطنية حماسية وتراثية ، كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ، وأيضاً عرض فيلم تسجيلى عن محافظة أسوان " أسوان _ 2025 " يبرز المقومات السياحية والطبيعية لها ، وأختتم الحفل بتكريم 15 من أسر الشهداء ومصابى العمليات من القوات المسلحة والشرطة ، وأيضاً تكريم الجهات المعاونة ، فيما ، كما تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ومدير جمعية المحاربين القدماء .