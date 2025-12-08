طوكيو تنفي تصريحات صينية بشأن حادثة إغلاق الرادارات على مقاتلات يابانية

نفت اليابان اليوم /الاثنين/ ما أعلنته الصين بأن تدخل مقاتلات قوات الدفاع الذاتي اليابانية خلال تدريب بحري صيني هو ما تسبب في قيام طائرات عسكرية صينية "بإغلاق راداراتها" على المقاتلات اليابانية، ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة".

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا - في مؤتمر صحفي - "إن طائرات قوات الدفاع الذاتي الجوية حافظت على "مسافة آمنة" من الطائرات العسكرية الصينية قبالة محافظة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان في الحادثة التي وقعت أمس الأول /السبت/.

وأكد أن التواصل بين السلطات الدفاعية اليابانية والصينية “في غاية الأهمية”، مضيفا أن إغلاق الرادار كانت أفعالا خطيرة تتجاوز ما هو ضروري لسلامة طيران الطائرات، وأن اليابان ستتخذ كل التدابير الممكنة للمراقبة الجوية والبحرية، بينما تراقب عن كثب أنشطة الجيش الصيني.

وأعلنت الصين ، أمس الأحد، أن طائرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية عطلت عمليات تدريب روتيني كانت تقوم بها البحرية الصينية مما هدد سلامة الطيران بشكل خطير.

جاء ذلك بعد أن ذكرت وزارة الدفاع اليابانية، أن طائرات عسكرية صينية "أغلقت راداراتها" على مقاتلات يابانية في الأجواء فوق جنوب شرق جزيرة أوكيناوا، واصفة الأمر بأنه "عمل خطير".