البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
الفاو: مصر داعم رئيسي لمكافحة الجوع في الشرق الأوسط والعالم
أخبار العالم

طوكيو تنفي تصريحات صينية بشأن حادثة إغلاق الرادارات على مقاتلات يابانية

أ ش أ

 نفت اليابان اليوم /الاثنين/ ما أعلنته الصين بأن تدخل مقاتلات قوات الدفاع الذاتي اليابانية خلال تدريب بحري صيني هو ما تسبب في قيام طائرات عسكرية صينية "بإغلاق راداراتها" على المقاتلات اليابانية، ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة".

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا - في مؤتمر صحفي - "إن طائرات قوات الدفاع الذاتي الجوية حافظت على "مسافة آمنة" من الطائرات العسكرية الصينية قبالة محافظة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان في الحادثة التي وقعت أمس الأول /السبت/.

وأكد أن التواصل بين السلطات الدفاعية اليابانية والصينية “في غاية الأهمية”، مضيفا أن إغلاق الرادار كانت أفعالا خطيرة تتجاوز ما هو ضروري لسلامة طيران الطائرات، وأن اليابان ستتخذ كل التدابير الممكنة للمراقبة الجوية والبحرية، بينما تراقب عن كثب أنشطة الجيش الصيني.

وأعلنت الصين ، أمس الأحد، أن طائرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية عطلت عمليات تدريب روتيني كانت تقوم بها البحرية الصينية مما هدد سلامة الطيران بشكل خطير.

جاء ذلك بعد أن ذكرت وزارة الدفاع اليابانية، أن طائرات عسكرية صينية "أغلقت راداراتها" على مقاتلات يابانية في الأجواء فوق جنوب شرق جزيرة أوكيناوا، واصفة الأمر بأنه "عمل خطير". 

