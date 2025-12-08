الري: جاهزية محطات الرفع للتعامل مع موسم أقصى الاحتياجات 2026

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً يستعرض أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وجاهزية محطات الرفع للتعامل مع الموسم الشتوي لعام ٢٠٢٥، وموسم أقصى الإحتياجات لعام ٢٠٢٦ .

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية، حيث تم مؤخراً تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات بمختلف الإدارات المركزية للمحطات، وتركيب محركات وصناديق تروس وإنشاء غرف محولات وتأهيل خطوط تغذية كهربائية للمحطات وتوريد قطع غيار ميكانيكية، وتدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أى إزدحامات مائية .

وتم الانتهاء من البت الفنى والمالى لإنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو، وجارى البت الفنى لانشاء محطتى الحامول وسمتاى، وجارى طرح توريد قواطع ولوحات ومحركات و(٥) وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر، وتوريد وتركيب (٨) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات ( النقرة ١ & ٥ والبستان ١ وحلق الجمل وإهناسيا )، وتوريد وتركيب ٨ صناديق تروس لمحطات المصلحة، وإصدار أمر إسناد لعمليات (إنشاء محطة النصر ٥ الجديدة - توريد وتركيب ٢٤ صندوق تروس لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء)، كما يجرى حالياً الإنتهاء من ٨ عمرات لمحطات النقرة، وكذلك إعادة تأهيل ٧ محركات .

كما أنه جارى اعداد خطة لاحتياجات المحطات خلال الخمس سنوات القادمة لضمان جاهزية المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية للرى والصرف .

ووجه الدكتور سويلم بإستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة، وتوفير الموارد اللازمة لذلك لضمان أداء المحطات لدورها الحيوى فى منظومة الرى والصرف .

وأكد الدكتور سويلم على مواصلة الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع الإجراءات التى تقوم بها أجهزة الوزارة الاخرى، لضمان جاهزية منظومة إدارة وتوزيع المياه، واستيفاء الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال الموسم الشتوى .

جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تٌعد أحد أجهزة الوزارة الهامة التي تُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين، حيث تشرف على عدد ٥٩٨ محطة رفع ( ٣٦٩ محطة رى تخدم زمام ٦.٣٠ مليون فدان - ١٣٠ محطة صرف تخدم زمام ٤.٤٠ مليون فدان – ٤٦ محطة خلط تخدم زمام ٨٤٦ ألف فدان – ٥٣ عائمة )، وتضم هذه المحطات عدد ٢٢٥٠ وحدة رفع .