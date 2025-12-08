أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن هناك أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون فى أوضاع مأساوية فى غزة، داعيا لدخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة بدون عواقب.



وأضاف خلال فعاليات المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بحضور رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس السيسي، أن الأمن الغذائي العربي يحتاج عملا جماعيا متضافرا، موضحا أن قضية الأمن الغذائي من أكثر القضايا إلحاحا.



وتابع أن المنطقة العربية تواجه تحديات غير مسبوقة ، لافتا إلى أن الفجوة الغذائية فى العالم العربي ما تزال هي الأكبر من نوعها.